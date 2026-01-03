Yaquis va por dos juegos a Mexicali

La escuadra de los Yaquis de Obregón emprendió desde muy temprano este sábado el viaje rumbo a Mexicali, Baja California, donde enfrentará una complicada misión: revertir la serie ante las Águilas de Mexicali en territorio fronterizo, dentro de la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

El conjunto obregonense llega a la capital cachanilla con desventaja de 0-2 en la serie, luego de que las Águilas lograran par de victorias en patio yaqui. Sin embargo, los números no reflejan del todo lo cerrado de los encuentros, ya que ambos duelos disputados en Ciudad Obregón se definieron en entradas extras, lo que anticipa una confrontación sumamente pareja y de alto nivel competitivo.

Particularmente dolorosa fue la derrota del viernes, cuando los Yaquis estuvieron muy cerca de empatar la serie en un dramático juego que se extendió hasta 13 entradas. Al final, Mexicali logró inclinar la balanza a su favor, pero el desempeño mostrado por la tribu dejó un grato sabor de boca entre la afición, que reconoce el carácter y la entrega del equipo en momentos clave.

FERNANDO SÁNCHEZ LANZARÁ POR YAQUIS

Este domingo, en punto de las 4:00 de la tarde, Fernando Sánchez será el encargado de subir a la lomita por parte de los Yaquis, decisión tomada por el manager Gabe Álvarez, quien confía en la experiencia y temple del derecho para mantener con vida a Obregón en la postemporada. Una victoria no solo acortaría la serie, sino que devolvería la esperanza al conjunto de la Antigua Cajeme.

Por su parte, las Águilas de Mexicali enviarán al montículo al ex ligamayorista Valente Bellozo, quien buscará imponer condiciones y acercar a los fronterizos al pase a la siguiente ronda, aprovechando el respaldo de su afición en el Nido.

ASÍ VAN LAS OTRAS SERIES

En el resto de los frentes de la postemporada, los Cañeros de Los Mochis, con la serie empatada, reciben a los Tomateros de Culiacán. Mientras tanto, los Algodoneros de Guasave, tras una gran campaña, se colocaron arriba en su compromiso ante los Jaguares de Nayarit y ahora buscan finiquitar la serie en el Kuroda Park.

Finalmente, los Charros de Jalisco, con la serie igualada, reciben en el Estadio Panamericano a los Naranjeros de Hermosillo, en otro duelo que promete emociones de principio a fin.