Liga Venezolana de Beisbol anuncia reanudación de Round Robin

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha anunciado que el Round Robin de la temporada 2025-2026 se reanudará este miércoles 7 de enero, luego de una pausa de cuatro días.

La junta directiva de la liga informó que está trabajando junto a los cinco equipos clasificados para reestructurar el calendario y asegurar el desarrollo normal de la fase semifinal del torneo.

A través de un comunicado oficial, la LVBP aclaró que próximamente dará a conocer la programación completa, incluyendo los partidos pendientes, una vez se concreten los ajustes necesarios.

Entre las opciones que evalúa la liga se encuentran las carteleras dobles y posibles modificaciones en la fecha de inicio de la serie final, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional informa a la opinión pública que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026

ASÍ JUGARÍAN LOS EQUIPOS QUE SIGUEN EN EL TORNEO

Según fuentes cercanas, el Round Robin podría reanudarse con los partidos originalmente previstos para el miércoles 7 de enero.

Los Navegantes del Magallanes se medirían ante las Águilas del Zulia a las 7:00 p.m. en el Estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo, mientras que los Cardenales de Lara se enfrentarían a los Caribes de Anzoátegui, también a las 7:00 p.m., en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

La liga también informó que los juegos programados para el fin de semana (sábado 3 y domingo 4 de enero) y los días lunes 5 y martes 6 de enero fueron suspendidos debido a la pausa. Se espera que cualquier modificación adicional sea comunicada de forma oficial una vez se ajusten todos los detalles del calendario.