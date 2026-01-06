Marcelo Flores es convocado por la selección de Canadá

Se acercan las fechas FIFA de enero y, con ello, la selección de Canadá convoca por segunda vez a Marcelo Flores, jugador que ya ha disputado minutos con la selección mexicana mayor, pero que, al no poder ganarse un lugar en el Tri, ha decidido aceptar la convocatoria de los canadienses.
CONVOCATORIA INESPERADA
Una oportunidad única para Marcelo, ya que el jugador ha disputado muy pocos juegos y solo cuenta con un gol con los Tigres. Ahora, Marcelo debe ganarse la confianza del técnico de la selección canadiense si quiere asegurar un lugar para el Mundial. Como en Tigres no ha tenido la proyección que cualquier jugador desearía, Flores tendrá un reto complicado rumbo a la Copa del Mundo para poder ser convocado por esa selección.
¿OTRO JUGADOR QUE NO QUISO REPRESENTAR A MÉXICO?
Marcelo se suma a la lista de jugadores que, contando con nacionalidad mexicana, no quieren representar a la selección mayor de México. Casos como los de Alejandro Zendejas, Luka Romero, Ricardo Pepi, entre otros, son jugadores que no han querido vestir el Tricolor por diferentes razones.
Marcelo busca un lugar para la Copa del Mundo e irá con todo para mostrar sus cualidades a Jesse Marsch, dejando claro el talento que posee.