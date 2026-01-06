  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Marcelo Flores es convocado por la selección de Canadá

El jugador con triple nacionalidad ha decidido representar a la selección canadiense

Ene. 06, 2026
El jugador cuenta con 3 nacionalidades distintas.
El jugador cuenta con 3 nacionalidades distintas.

Se acercan las fechas FIFA de enero y, con ello, la selección de Canadá convoca por segunda vez a Marcelo Flores, jugador que ya ha disputado minutos con la selección mexicana mayor, pero que, al no poder ganarse un lugar en el Tri, ha decidido aceptar la convocatoria de los canadienses.

CONVOCATORIA INESPERADA

Una oportunidad única para Marcelo, ya que el jugador ha disputado muy pocos juegos y solo cuenta con un gol con los Tigres. Ahora, Marcelo debe ganarse la confianza del técnico de la selección canadiense si quiere asegurar un lugar para el Mundial. Como en Tigres no ha tenido la proyección que cualquier jugador desearía, Flores tendrá un reto complicado rumbo a la Copa del Mundo para poder ser convocado por esa selección.

imagen-cuerpo

¿OTRO JUGADOR QUE NO QUISO REPRESENTAR A MÉXICO?

Marcelo se suma a la lista de jugadores que, contando con nacionalidad mexicana, no quieren representar a la selección mayor de México. Casos como los de Alejandro Zendejas, Luka Romero, Ricardo Pepi, entre otros, son jugadores que no han querido vestir el Tricolor por diferentes razones.

imagen-cuerpo

Marcelo busca un lugar para la Copa del Mundo e irá con todo para mostrar sus cualidades a Jesse Marsch, dejando claro el talento que posee.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
¡Yaquis de Obregón fuera!
Deportes

¡Yaquis de Obregón fuera!

Enero 05, 2026

En cuatro juegos se van; Mexicali avanza a semifinales

Liga Venezolana de Beisbol anuncia reanudación de Round Robin
Deportes

Liga Venezolana de Beisbol anuncia reanudación de Round Robin

Enero 05, 2026

Las actividades se suspendieron el fin de semana tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Jaguares y Yaquis al borde de la eliminación
Deportes

Jaguares y Yaquis al borde de la eliminación

Enero 05, 2026

Los líderes de la temporada 2025-2026 están a un juego de quedar eliminados de la Liga Mexicana del Pacífico