Luis y Ramón Urías refuerzan a México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

La selección mexicana de beisbol confirmó a Luis Urías y Ramón Urías para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sumando así a dos jugadores con experiencia previa en el torneo y presencia constante en las Grandes Ligas.

Los hermanos se integran a una base que ya contempla a Randy Arozarena, otro de los nombres consolidados dentro del proyecto tricolor.

LA TRAYECTORIA DE LOS HERMANOS URÍAS

Luis Urías, actualmente con los Seattle Mariners, volverá a portar el uniforme nacional tras haber sido parte del proceso anterior. Su principal valor radica en la versatilidad defensiva, ya que puede cubrir varias posiciones del infield, una cualidad clave en un torneo corto y de alta exigencia competitiva.

El cuerpo técnico ha considerado esta capacidad como un factor estratégico dentro de la planeación rumbo a 2026.

Por su parte, Ramón Urías, jugador de los Baltimore Orioles, también fue ratificado en el roster mexicano. El antesalista tuvo participación activa en el Clásico Mundial pasado, donde cumplió un rol c tanto a la defensiva como en el orden al bat, especialmente en juegos de eliminación directa. Su continuidad garantiza estabilidad en el cuadro interior.

Ambos jugadores aportan experiencia internacional, conocimiento del juego bajo presión y regularidad en MLB, elementos que facilitan su adaptación ante rivales de alto nivel.

Defensivamente, los hermanos Urías fortalecen el infield mexicano, mientras que a la ofensiva ofrecen alternativas como productores o enlaces en la parte media del lineup.

OTROS JUGADORES QUE CONFIRMARON PARTICIPACIÓN

Además de los Urías, la selección mexicana también confirmó la presencia de Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El jardinero fue una de las figuras del equipo en la edición anterior, destacando por su producción ofensiva, solidez defensiva y liderazgo dentro y fuera del terreno. Su conexión con la afición se convirtió en uno de los sellos del equipo.