Yaquis, un sueño que se acabó abruptamente

En conferencia de prensa, a pocos días de la eliminación en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón citaron a los medios en el terreno de juego del Estadio Yaquis. El encuentro fue encabezado por René Arturo Rodríguez, presidente del club; el mánager Gabe Álvarez; Octavio Álvarez, coach de pitcheo, y los jugadores Víctor Mendoza, Allen Córdoba, Juan Carlos Harper Gamboa, Santiago Chávez y Roberto Valenzuela.

René Arturo Rodríguez abrió la conferencia expresando la tristeza e impotencia que dejó quedar fuera de una temporada que apuntaba a avanzar a la siguiente ronda y mantenerse con vida en la postemporada. Sin embargo, reconoció que las cosas no se dieron y destacó la gran campaña realizada, así como el regreso de la afición al Estadio Yaquis.

¿CONTINUIDAD DE GABE ÁLVAREZ?

En cuanto a la continuidad del mánager Gabe Álvarez con la escuadra local, el propio estratega señaló que está dispuesto a regresar, aunque dejó claro que la última palabra la tendrá la directiva. Por su parte, René Arturo Rodríguez explicó que cualquier decisión se tomará después de dialogar con Álvarez, y que ambas partes han mostrado interés en dar continuidad al proyecto.

JUGADORES TRISTES POR LA ELIMINACIÓN

Los jugadores presentes coincidieron en lo doloroso que resultó quedar eliminados, resaltando la convivencia dentro del club y el buen grupo que se formó. Señalaron que el equipo tiene una deuda pendiente con la afición: conseguir el título.

Allen Córdoba manifestó que fue muy doloroso quedar fuera de esa manera, al no ganar un solo juego en la postemporada, lo que podría dar la impresión de que el equipo estaba mal, aunque aseguró que no fue así. Reconoció que el bateo oportuno no se presentó y que esas fueron las consecuencias. Coincidió con sus compañeros en que al equipo aún le falta un campeonato y aseguró que la próxima temporada volverán con más ganas de levantarlo.

Por su parte, Harper Gamboa, capitán del equipo, fue claro al señalar que el grupo estaba para más y que se luchó hasta el último out, aunque las cosas no salieron. Afirmó que, si la directiva decide mantener el plantel unido, regresarán con más hambre de título.

¿HABRÁ SACUDIDA EN LA ESCUADRA?

El presidente del club fue contundente al afirmar que no habrá una sacudida en el equipo. Reconoció que sí habrá movimientos puntuales y que existen piezas de cambio de muy alto nivel que podrían permitir la llegada de refuerzos importantes, aunque aclaró que esto se dará conforme avancen los días.

Finalmente, René Arturo Rodríguez señaló que se analizará minuciosamente la continuidad de cada uno de los jugadores, pero dejó en claro que no habrá salidas masivas y que el equipo mantendrá su esencia.