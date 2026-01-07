América anuncia a Aarón Mejía como su tercer refuerzo para el Clausura 2026

El Club América confirmó de manera oficial a su tercer fichaje rumbo al Torneo Clausura 2026. Se trata de Aarón Mejía, joven defensor de 24 años que llega procedente de los Xolos de Tijuana para integrarse al plantel dirigido por André Jardine.

A través de sus redes sociales, las Águilas hicieron oficial la incorporación del zaguero, quien se suma a los refuerzos de Rodrigo Dourado y Fernando Tapia, en la antesala del debut azulcrema en el torneo, mismo que se dará este viernes como visitante ante Tijuana en el Estadio Caliente.

¿QUIÉN ES AARÓN MEJÍA?

Mejía es un futbolista formado en Xolos. Es diestro y puede desempeñarse tanto como defensa central como lateral derecho, posición en la que ha mostrado su mejor nivel y mayor regularidad.

Su llegada al América representa competencia directa para Kevin Álvarez en la banda derecha y, al mismo tiempo, prácticamente descarta la posible contratación de Brian García, operación que no logró concretarse en los últimos días por falta de acuerdo.

Además, existe la alternativa de que Israel Reyes sea utilizado como lateral derecho, especialmente si Rodrigo Dourado libera su posición habitual en la contención.

En ese escenario, Mejía se convertiría en una tercera opción para el sector, aunque el cuerpo técnico considera que su incorporación responde también a una apuesta a futuro.

NÚMEROS DE AARÓN MEJÍA

Con apenas 24 años, Aarón Mejía ya suma más de 50 partidos en Primera División. Durante 2025 disputó 20 encuentros con Xolos: 13 en el Clausura, 6 en el Apertura y uno más en la Leagues Cup, además de registrar dos asistencias.

Con su llegada, América continúa reforzando su plantel de cara a un torneo en el que buscará ser protagonista desde el inicio. El debut de las Águilas en el Clausura 2026 será este viernes ante Tijuana, en condición de visitante.