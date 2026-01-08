TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA y TikTok anunciaron un acuerdo que convertirá a la red social en la plataforma preferente del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El objetivo es acercar la acción, la emoción y el contenido preferencial del campeonato a millones de aficionados y creadores en todo el mundo.

Según informó la FIFA en un comunicado, el acuerdo estará vigente hasta finales de 2026 y busca posicionar a TikTok como la "referencia para aficionados y creadores durante el torneo".

Derivado de esta alianza, los titulares de los derechos audiovisuales podrán explotar sus contenidos en la plataforma, retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a material especial producido por la propia FIFA.

BUSCAN LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE AFICIONADOS

Además, el acuerdo permitirá monetizar la cobertura del Mundial mediante formatos publicitarios premium de TikTok, abriendo nuevas oportunidades comerciales para medios y creadores de contenido.

La FIFA considera que esta estrategia hará que el Mundial 2026 sea más accesible y atractivo para nuevas audiencias.

"El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo", afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA. "El futbol no deja de crecer, evolucionar y unir a más personas, por lo que debemos adaptar la forma en que compartimos y promocionamos este deporte", añadió.

TikTok, one of the planet´s most influential and dynamic destinations for mobile video content, will become FIFA´s first-ever Preferred Platform. The innovative partnership between FIFA and TikTok is set to bring millions of fans even closer to the action and excitement at the... pic.twitter.com/ntXLIJm7Ba — FIFA Media (@fifamedia) January 8, 2026

CONTENIDO ESPECÍFICO DE LAS 48 SELECCIONES

La colaboración entre FIFA y TikTok no es nueva. Durante el Mundial femenino de 2023, ambas entidades ya trabajaron juntas, logrando miles de millones de visualizaciones, según datos de la organización.

Para 2026, TikTok contará con un centro de contenido temático que ofrecerá información y piezas exclusivas sobre las 48 selecciones participantes, además de incentivos como filtros, pegatinas personalizadas y funciones de gamificación.

Un grupo seleccionado de creadores tendrá acceso a momentos exclusivos y archivos históricos. "Nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial más allá de los 90 minutos", señaló James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.