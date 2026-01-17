¿Cuándo se jugará la final de la LMP 2025-2026 entre Tomateros y Charros?

La final de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ya está definida tras el triunfo de los Charros de Jalisco sobre las Águilas de Mexicali en el quinto juego de la semifinal, sellando así su pase a la serie por el campeonato.
Los Tomateros de Culiacán habían asegurado su lugar un día antes al barrer a los Algodoneros de Guasave en cuatro juegos.
Esta final será una repetición del duelo del año anterior, donde Charros y Tomateros también se enfrentaron por el título, con los jaliscienses coronándose campeones en seis encuentros.
Otro dato interesante es que los managers Benjamín Gil (Charros) y Lorenzo Bundy (Tomateros) también se vieron las caras en la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025, donde Bundy y los Diablos Rojos del México barrieron a Charros en cuatro juegos. Esto añade un extra de rivalidad a esta nueva final.
FECHAS Y LUGARES DE LA FINAL LMP 2025-2026
De acuerdo con el calendario oficial, la serie final será al mejor de siete juegos con el siguiente calendario:
- Juego 1 – Miércoles 21 de enero en Estadio Tomateros (Culiacán).
- Juego 2 – Jueves 22 de enero en Estadio Tomateros.
- Descanso – Viernes 23 de enero.
- Juego 3 – Sábado 24 de enero en Estadio Panamericano (Jalisco).
- Juego 4 – Domingo 25 de enero en Estadio Panamericano.
- Juego 5 – Lunes 26 de enero en Estadio Panamericano.
Si la serie se extiende:
- Juego 6 – Miércoles 28 de enero regresa a Culiacán.
- Juego 7 – Jueves 29 de enero, también en Culiacán.
DATOS CURIOSOS DE ESTA FINAL
En el Draft de Refuerzos previo a la final, Tomateros de Culiacán eligió como prioridad a Estevan Florial y Willie Calhoun, mientras que Charros de Jalisco se reforzaron con Jesús Cruz y David Reyes.
Debido a cambios en la sede de la Serie del Caribe 2026, que ahora se jugará en Guadalajara, México contará con dos representantes. El campeón de la LMP será México 1 y el subcampeón México 2, lo que significa que ambos equipos clasificarán al torneo caribeño, algo atípico este año.
Si ambos equipos llegan a la final del Caribe, Benjamín Gil y Lorenzo Bundy podrían enfrentarse en tres finales consecutivas en menos de un año, un hecho histórico en el beisbol mexicano.