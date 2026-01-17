¿Cuándo se jugará la final de la LMP 2025-2026 entre Tomateros y Charros?

La final de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ya está definida tras el triunfo de los Charros de Jalisco sobre las Águilas de Mexicali en el quinto juego de la semifinal, sellando así su pase a la serie por el campeonato.

Los Tomateros de Culiacán habían asegurado su lugar un día antes al barrer a los Algodoneros de Guasave en cuatro juegos.

Esta final será una repetición del duelo del año anterior, donde Charros y Tomateros también se enfrentaron por el título, con los jaliscienses coronándose campeones en seis encuentros.

Otro dato interesante es que los managers Benjamín Gil (Charros) y Lorenzo Bundy (Tomateros) también se vieron las caras en la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025, donde Bundy y los Diablos Rojos del México barrieron a Charros en cuatro juegos. Esto añade un extra de rivalidad a esta nueva final.

Game over en el Nido



De esta manera terminaba el juego en Mexicali con triunfo para los de Jalisco #LigaARCO? pic.twitter.com/8b1b8jZxjq — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 17, 2026

FECHAS Y LUGARES DE LA FINAL LMP 2025-2026

De acuerdo con el calendario oficial, la serie final será al mejor de siete juegos con el siguiente calendario:

Juego 1 – Miércoles 21 de enero en Estadio Tomateros (Culiacán).

– Miércoles 21 de enero en (Culiacán). J uego 2 – Jueves 22 de enero en Estadio Tomateros .

– Jueves 22 de enero en . Descanso – Viernes 23 de enero.

– Viernes 23 de enero. Juego 3 – Sábado 24 de enero en Estadio Panamericano (Jalisco).

– Sábado 24 de enero en (Jalisco). Juego 4 – Domingo 25 de enero en Estadio Panamericano .

– Domingo 25 de enero en . Juego 5 – Lunes 26 de enero en Estadio Panamericano.

Si la serie se extiende:

Juego 6 – Miércoles 28 de enero regresa a Culiacán.

– Miércoles 28 de enero regresa a Culiacán. Juego 7 – Jueves 29 de enero, también en Culiacán.