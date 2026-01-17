  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 17 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

¿Cuándo se jugará la final de la LMP 2025-2026 entre Tomateros y Charros?

Benjamín Gil y Lorenzo Bundy se vuelven a enfrentar en una final tras haberse visto las caras en la Serie del Rey de la LMB

Ene. 17, 2026
Ambos equipos ya ganaron su derecho a representar a México en la Serie del Caribe 2026.
Ambos equipos ya ganaron su derecho a representar a México en la Serie del Caribe 2026.

La final de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ya está definida tras el triunfo de los Charros de Jalisco sobre las Águilas de Mexicali en el quinto juego de la semifinal, sellando así su pase a la serie por el campeonato.

Los Tomateros de Culiacán habían asegurado su lugar un día antes al barrer a los Algodoneros de Guasave en cuatro juegos.

Esta final será una repetición del duelo del año anterior, donde Charros y Tomateros también se enfrentaron por el título, con los jaliscienses coronándose campeones en seis encuentros.

Otro dato interesante es que los managers Benjamín Gil (Charros) y Lorenzo Bundy (Tomateros) también se vieron las caras en la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025, donde Bundy y los Diablos Rojos del México barrieron a Charros en cuatro juegos. Esto añade un extra de rivalidad a esta nueva final.

FECHAS Y LUGARES DE LA FINAL LMP 2025-2026

De acuerdo con el calendario oficial, la serie final será al mejor de siete juegos con el siguiente calendario:

  • Juego 1 – Miércoles 21 de enero en Estadio Tomateros (Culiacán).
  • Juego 2 – Jueves 22 de enero en Estadio Tomateros.
  • Descanso – Viernes 23 de enero.
  • Juego 3 – Sábado 24 de enero en Estadio Panamericano (Jalisco).
  • Juego 4 – Domingo 25 de enero en Estadio Panamericano.
  • Juego 5 – Lunes 26 de enero en Estadio Panamericano.

Si la serie se extiende:

  • Juego 6 – Miércoles 28 de enero regresa a Culiacán.
  • Juego 7 – Jueves 29 de enero, también en Culiacán.
imagen-cuerpo

DATOS CURIOSOS DE ESTA FINAL

En el Draft de Refuerzos previo a la final, Tomateros de Culiacán eligió como prioridad a Estevan Florial y Willie Calhoun, mientras que Charros de Jalisco se reforzaron con Jesús Cruz y David Reyes.

Debido a cambios en la sede de la Serie del Caribe 2026, que ahora se jugará en Guadalajara, México contará con dos representantes. El campeón de la LMP será México 1 y el subcampeón México 2, lo que significa que ambos equipos clasificarán al torneo caribeño, algo atípico este año.

Si ambos equipos llegan a la final del Caribe, Benjamín Gil y Lorenzo Bundy podrían enfrentarse en tres finales consecutivas en menos de un año, un hecho histórico en el beisbol mexicano.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Chivas vence a Querétaro y es líder del Clausura 2026 de la Liga MX
Deportes

Chivas vence a Querétaro y es líder del Clausura 2026 de la Liga MX

Enero 17, 2026

La figura del encuentro volvió a ser Armando "La Hormiga" González, quien se mostró imponente en el ataque rojiblanco

Germán Berterame podría dejar Rayados para fichar con Inter Miami
Deportes

Germán Berterame podría dejar Rayados para fichar con Inter Miami

Enero 16, 2026

Todo parece indicar que su gol esta noche ante Mazatlán podría ser el último con la camiseta de Monterrey

Messi rechazó 1400 millones de euros y ahora le ofrecen cheque en blanco en Arabia Saudita
Deportes

Messi rechazó 1400 millones de euros y ahora le ofrecen cheque en blanco en Arabia Saudita

Enero 16, 2026

A sus 38 años, la edad no parece ser un obstáculo para Al-Haili, que ya cuenta con figuras como Karim Benzema y N´Golo Kanté