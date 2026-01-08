América reinaugurará el Estadio Banorte antes del Mundial 2026

El Estadio Banorte volverá a tener partidos de la Liga MX antes de la Copa del Mundo de 2026, y uno de los más destacados sería el duelo entre América y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el cual serviría como partido de reinauguración del inmueble.

Durante semanas existió incertidumbre sobre la posibilidad de que América utilice el también llamado Coloso de Santa Úrsula previo al Mundial, debido a que el estadio quedará bajo control de la FIFA por cuestiones de protocolo y organización.

Pero de acuerdo con información de David Faitelson, las Águilas disputarían el Clásico Joven el próximo 11 de abril en el renovado Estadio Banorte, apenas unos días antes de que el recinto sea entregado oficialmente a la FIFA.

TAMBIÉN PODRÍA JUGAR CONTRA TOLUCA Y ATLAS

Incluso, América tendría margen para disputar más encuentros del torneo local en el estadio, ya que la fecha límite de entrega sería el 11 de mayo. Esto abriría la posibilidad de que los azulcremas jueguen ahí los partidos de la Jornada 15 ante Toluca y la Jornada 17 frente a Atlas.

En caso de avanzar a la Liguilla del Clausura 2026, América únicamente podría disputar los Cuartos de Final en el Estadio Banorte.

La misma situación aplicaría para la Concacaf Champions Cup, donde solo tendría permitido jugar un encuentro adicional en dicho inmueble.

CIUDAD DE LOS DEPORTES COMO OPCIÓN EMERGENTE

Cualquier eventual Semifinal o Final, tanto de Liga MX como del torneo internacional, tendría que celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que América volvería a compartir con Cruz Azul tras la salida del conjunto cementero de Ciudad Universitaria.

De esta manera, aunque el América contaría con pocos partidos en el Estadio Azteca antes del Mundial, sí tendría la oportunidad de utilizar nuevamente su histórica casa y encabezar su propia reinauguración previo a la Copa del Mundo de 2026.