Sheinbaum solicita más fechas de BTS en México; envía carta al primer ministro de Corea del Sur

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La popularidad del grupo surcoreano BTS en México ha escalado a tal nivel que sigue siendo tema en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que la agrupación de k-pop abra más fechas de conciertos en territorio mexicano, ante la abrumadora demanda de boletos y la polémica generada por su venta.

Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de enero, Sheinbaum explicó que las tres fechas programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no son suficientes para cubrir el interés de los fans mexicanos.

De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos, mientras que solo se pusieron a la venta alrededor de 150 mil entradas.

"Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos", señaló la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum detalló que, ante la inconformidad expresada durante el fin de semana, agravada por la reventa y las irregularidades en la venta de boletos, sostuvo conversaciones con los organizadores del evento.

REACCIONES Y ALTERNATIVAS PARA AMPLIAR EL ACCESO A LOS CONCIERTOS

Indicó que habló directamente con el responsable de Ocesa, Alejandro Soberón, para explorar la posibilidad de abrir más fechas; sin embargo, la respuesta fue negativa debido a la alta demanda internacional que enfrenta BTS.

Ante la falta de opciones a nivel local, la presidenta decidió llevar el tema al ámbito diplomático y envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar formalmente que el grupo pueda presentarse más veces en México.

Incluso mencionó la posibilidad de buscar alternativas como transmisiones en pantallas gigantes para ampliar el acceso de los fans:

"Es una solicitud muy respetuosa, pensando en los jóvenes y las jóvenes de México", subrayó Sheinbaum, quien aseguró que dará a conocer la respuesta oficial del gobierno coreano una vez que la reciba.

Finalmente, la mandataria reiteró la enorme relevancia cultural y social de BTS entre la juventud mexicana y señaló que también solicitó a Ticketmaster considerar la ampliación de fechas.

Aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial, el tema continúa generando expectativa entre los fans y mantiene el debate abierto sobre el acceso a espectáculos de alta demanda en el país.