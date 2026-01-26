  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum solicita más fechas de BTS en México; envía carta al primer ministro de Corea del Sur

La mandataria detalló que ante la inconformidad expresada por parte de ARMY, también sostuvo conversaciones con los organizadores del evento

Ene. 26, 2026
Sheinbaum solicita más fechas de BTS en México; envía carta al primer ministro de Corea del Sur

La popularidad del grupo surcoreano BTS en México ha escalado a tal nivel que sigue siendo tema en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que la agrupación de k-pop abra más fechas de conciertos en territorio mexicano, ante la abrumadora demanda de boletos y la polémica generada por su venta.

Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de enero, Sheinbaum explicó que las tres fechas programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no son suficientes para cubrir el interés de los fans mexicanos.

De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos, mientras que solo se pusieron a la venta alrededor de 150 mil entradas.

"Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos", señaló la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum detalló que, ante la inconformidad expresada durante el fin de semana, agravada por la reventa y las irregularidades en la venta de boletos, sostuvo conversaciones con los organizadores del evento.

REACCIONES Y ALTERNATIVAS PARA AMPLIAR EL ACCESO A LOS CONCIERTOS

Indicó que habló directamente con el responsable de Ocesa, Alejandro Soberón, para explorar la posibilidad de abrir más fechas; sin embargo, la respuesta fue negativa debido a la alta demanda internacional que enfrenta BTS.

Ante la falta de opciones a nivel local, la presidenta decidió llevar el tema al ámbito diplomático y envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar formalmente que el grupo pueda presentarse más veces en México.

Incluso mencionó la posibilidad de buscar alternativas como transmisiones en pantallas gigantes para ampliar el acceso de los fans:

"Es una solicitud muy respetuosa, pensando en los jóvenes y las jóvenes de México", subrayó Sheinbaum, quien aseguró que dará a conocer la respuesta oficial del gobierno coreano una vez que la reciba.

Finalmente, la mandataria reiteró la enorme relevancia cultural y social de BTS entre la juventud mexicana y señaló que también solicitó a Ticketmaster considerar la ampliación de fechas.

Aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial, el tema continúa generando expectativa entre los fans y mantiene el debate abierto sobre el acceso a espectáculos de alta demanda en el país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Sheinbaum lanza convocatoria para los Mundialitos rumbo al Mundial 2026; habrá 74 torneos en todo el país
Nacional / México

Sheinbaum lanza convocatoria para los "Mundialitos" rumbo al Mundial 2026; habrá 74 torneos en todo el país

Enero 26, 2026

Este lunes, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la convocatoria oficial de los torneos

Profeco prepara multa de 400 millones de pesos contra revendedores de boletos para BTS
Nacional / México

Profeco prepara multa de 400 millones de pesos contra revendedores de boletos para BTS

Enero 26, 2026

Autoridad federal del consumidor revisa sanciones tras detectar abusos que afectan directamente a compradores y generan sobrecostos en eventos

PRI utiliza IA para atacar a Morena y su campaña política termina en burlas
Nacional / México

PRI utiliza IA para atacar a Morena y su campaña política termina en burlas

Enero 25, 2026

La publicación fue difundida el 22 de enero desde la cuenta oficial del PRI en X y rápidamente se viralizó y no precisamente por el mensaje político