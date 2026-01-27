Las monedas de 10 y 20 pesos cambiaron; estos son los nuevos diseños en México

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cambios importantes a las características de las monedas de 10 y 20 pesos que ya están en vigor este año 2026. La modificación no altera su valor, pero ajusta materiales, especificaciones técnicas y elementos de seguridad para optimizar la producción y garantizar su circulación eficiente en el país

Las autoridades anunciaron que el objetivo de esta actualización es principalmente optimizar los costos de fabricación, adaptarse a la disponibilidad de metales e incorporar nuevos procesos tecnológicos en la acuñación. También se busca asegurar la continuidad de la producción sin que los cambios afecten el uso cotidiano del efectivo en transacciones diarias.

Según lo establecido en el decreto, estas alteraciones no implican una reforma al valor monetario, ni obligan a los ciudadanos a cambiar las piezas que ya tienen en sus carteras. Las monedas en circulación seguirán siendo válidas hasta que el Banco de México (Banxico) anuncie de manera oficial los tiempos y mecanismos de retiro progresivo.

CAMBIOS EN LA MONEDA DE 10 PESOS

Mantener el valor facial de 10 pesos .

de . Conservar forma circular y diámetro de 28 milímetros.

Mantener el diseño con el Escudo Nacional y la Piedra del Sol.

y la Piedra del Sol. Cambiar la composición de los materiales, con distintas combinaciones de aleaciones metálicas en la parte central y el anillo perimétrico.

Optimizar producción para reducir costos frente a la variación de precios internacionales de metales.

Garantizar suministro constante de insumos en la Casa de Moneda de México.

CAMBIOS EN LA MONEDA DE 20 PESOS

Tendrá forma dodecagonal (doce lados) con un diámetro de alrededor de 30 milímetros .

(doce lados) con un . En el anverso se mantendrá el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos".

En el reverso se representará el Templo de Kukulkán , en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Incluirá microtexto con la frase "Chichén Itzá, Templo de Kukulkán Patrimonio Cultural" y una imagen latente del número 20 que cambia según el ángulo de visión.

DIPUTADOS APRUEBAN CAMBIOS PARA ABARATAR MONEDAS



La Cámara de Diputados dio luz verde (excepto el PAN) a las iniciativas del Sheinbaum para cambiar las monedas de $10 y $20.



La lógica es bajar costos en las de $10 y lograr que los $20 vuelvan a usarse, porque hoy más de la... pic.twitter.com/h2y1eO3Xo8 — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) December 10, 2025

TRANSICIÓN Y VALIDEZ DE LAS MONEDAS ACTUALES

Las monedas que actualmente circulan no perderán su validez. Banxico confirmó que seguirán siendo de curso legal y podrán utilizarse en compras, pagos y transacciones habituales. La transición hacia las nuevas piezas será gradual, sin impactos abruptos para la población.

El proceso de acuñación de las nuevas monedas podrá comenzar poco después de la entrada en vigor de los decretos, y Banxico será la autoridad encargada de gestionar la producción, retiro y eventual canje de las piezas antiguas cuando así lo determine