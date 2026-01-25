  • 24° C
Anuncian la entrega del vehículo a la familia que conmovió a todo México por sus bebés con tanques de oxígeno

La ayuda prometida ya tiene calendario y pronto se hará realidad para mejorar la vida diaria y los traslados médicos de la familia

Ene. 25, 2026
La madre de los bebés responde ante la acción solidaria de la persona que le proporcionará el vehículo

La entrega del automóvil destinado a la familia que conmovió a México por la situación de sus bebés con tanques de oxígeno ya tiene fecha definida. De acuerdo con el mensaje compartido por las personas responsables de la iniciativa solidaria, el vehículo será entregado entre el 6 y el 15 de febrero, como parte de un proceso que busca realizarse con respeto y cuidado hacia la historia que ha tocado a miles de personas.

La noticia ha sido recibida con mensajes de apoyo y muestras de solidaridad, luego de que el caso se volviera viral y generara una ola de empatía en todo el país.

UNA PROMESA QUE SE CUMPLIRÁ CON RESPETO

Quienes están al frente de la entrega señalaron que este es un momento que se vive "con el corazón", agradeciendo la oportunidad de ser parte de una acción que representa más que un apoyo material. Destacaron que no se trata únicamente de entregar un vehículo, sino de acompañar a una familia en una situación sensible que requiere respeto y discreción.

Por ello, subrayaron que la buena obra no se ha convertido en un acto para anunciarse constantemente, sino en un compromiso que se cumplirá en el momento adecuado y de la manera correcta.

EL MENSAJE DE LA MADRE DE LOS BEBÉS

La madre de los menores, identificada como Vale, expresó su agradecimiento a todas las personas que enviaron bendiciones y buenos deseos tras conocer su situación. Señaló que le sorprendió profundamente el alcance que tuvo el video que dio a conocer su historia y destacó lo reconfortante que ha sido recibir apoyo de personas que no los conocen personalmente.

También agradeció de manera especial a quienes hicieron posible la donación del automóvil, explicando que el vehículo será de gran ayuda para facilitar los traslados constantes al hospital y a las consultas médicas de sus bebés.

Asimismo, aclaró que la familia no está solicitando donaciones económicas, ya que el seguro médico de los menores cubre sus necesidades, y pidió a la población no caer en posibles fraudes o estafas relacionadas con el caso.

Fernanda Rodríguez
