Localizan a la pareja que caminaba con sus bebés conectados a oxígeno; recibirán apoyo tras llamado solidario en redes

Caso viral tuvo desenlace favorable, luego establecer contacto con la familia y demostrar coordinación entre ciudadanos empáticos

Ene. 22, 2026
La joven pareja fue localizada después de que un video se volviera viral en redes sociales

La historia de una joven pareja que fue vista caminando por calles de la Ciudad de México con sus bebés conectados a tanques de oxígeno tuvo un desenlace alentador. Luego de varios días de búsqueda y llamados de apoyo en redes sociales, finalmente se logró establecer contacto con la familia, lo que abre la posibilidad de brindarles ayuda directa, incluida la entrega de un vehículo que facilite sus traslados médicos y mejore sus condiciones de movilidad

La creadora de contenido Yessenia Barraza informó que logró establecer comunicación directa con la mamá de los bebés, lo que permitió que Heriberto Vargas, quien hizo público su interés en apoyarlos con un vehículo, pudiera entrar en contacto con la familia; actualmente, ambas partes mantienen comunicación constante para dar seguimiento al apoyo ofrecido.

Barraza, aclaró que su participación consistió en servir como puente de contacto, facilitando la comunicación con la familia y permitiendo que la ayuda llegara de manera directa y organizada.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre la identidad de la pareja ni sobre la entrega del vehículo, pero el contacto establecido representa un paso fundamental para brindarles respaldo en medio de una situación compleja.

EL APOYO IMPULSADO POR HERIBERTO VARGAS

Ante la repercusión del caso, el empresario Heriberto Vargas recurrió a sus redes sociales para localizar a la joven pareja. En sus publicaciones explicó que su intención era apoyarlos con un vehículo, ya que contar con un automóvil podría hacer una diferencia significativa en los traslados a hospitales, consultas médicas y recargas de oxígeno.

Vargas señaló que su motivación es personal, al asegurar que sabe lo que implica luchar por la salud de los hijos y enfrentar momentos difíciles como padre, razón por la cual decidió ofrecer ayuda concreta.

El caso demuestra cómo la colaboración entre ciudadanos y el uso responsable de las redes sociales pueden generar resultados positivos. Lo que comenzó como una historia que conmovió a miles, ahora avanza hacia una posible solución que podría mejorar las condiciones de movilidad y atención médica de esta familia.

Fernanda Rodríguez
