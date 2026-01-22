Santoral de hoy, jueves 22 de enero: San Vicente Mártir, patrono de los sastres y modistas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este jueves 22 de enero de 2026, el santoral católico rinde homenaje a San Vicente mártir, una de las figuras más emblemáticas del cristianismo y patrono de la ciudad de Valencia, en España. Además, es considerado protector del gremio de sastres y modistas.

Su testimonio de fe, marcado por la persecución y el martirio durante el Imperio romano, sigue siendo motivo de veneración para millones de fieles.

San Vicente, también conocido como Vicente de Huesca, nació en el siglo III y desde joven se distinguió por su compromiso religioso. Fue formado bajo la guía de San Valero, obispo de Zaragoza, y con apenas 22 años asumió el cargo de diácono. Su vida coincidió con uno de los periodos más crudos de persecución contra los cristianos, impulsado por el emperador Diocleciano.

Durante esa etapa, Vicente y su obispo fueron arrestados y obligados a trasladarse a pie hasta Valencia, encadenados y sometidos a constantes maltratos. Una vez en la ciudad, el diácono fue encarcelado y sometido a severas torturas con el objetivo de que renegara de su fe, algo que jamás aceptó.

Según la tradición cristiana, las autoridades ordenaron curar sus heridas para continuar con los tormentos, pero San Vicente falleció antes de ser nuevamente martirizado, entregando su vida como símbolo de resistencia y fidelidad religiosa. Por este motivo es recordado como "Vicente, el Vencedor", uno de los grandes diáconos mártires del cristianismo, representado con la palma del martirio como signo de triunfo espiritual.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN ESTE 22 DE ENERO

El santoral católico, que organiza el calendario litúrgico en honor a los santos y beatos reconocidos por la Iglesia, permite a los creyentes recordar su legado a través de celebraciones, misas y actos de devoción diaria.

Además de San Vicente mártir, este 22 de enero también se conmemora a otros santos y beatos, entre ellos: San Anastasio, monje y mártir; San Bernardo; Santo Domingo, abad; San Gaudencio; San Mateo Alonso de Leciana; San Valerio, obispo; San Vicente Pallotti; San Francisco Gil de Frederic; el Beato Guillermo Patenson y la Beata María Mancini.