Estos pasatiempos pueden ayudarte a disminuir el estrés significativamente, según expertos

Especialistas coinciden en que dedicar tiempo a pasatiempos sencillos puede mejorar notablemente la salud emocional y el bienestar general

Ene. 22, 2026
En la vida moderna, el estrés y la ansiedad se han vuelto constantes. Las demandas del trabajo, las responsabilidades familiares y el ritmo acelerado dejan poco espacio para el autocuidado. Sin embargo, especialistas coinciden en que dedicar tiempo a pasatiempos sencillos puede mejorar notablemente la salud emocional y el bienestar general.

PASATIEMPOS PARA DISMINUIR EL ESTRÉS

Cocinar en casa: más que una necesidad

Cocinar no solo satisface una necesidad básica, también puede convertirse en un espacio de relajación y propósito diario. La consejera clínica Latechia Hester, consultada por Good Housekeeping, afirma que preparar alimentos genera buen ánimo, aporta sentido al día y favorece el aprendizaje sobre nutrición.

Estudios muestran que quienes cocinan en casa al menos cinco veces por semana reportan mayor bienestar psicológico y mejor percepción de su salud general.

Actividades artísticas: distraerse para reducir el estrés

Pintar, dibujar o realizar manualidades ayuda a mejorar el estado de ánimo y a manejar emociones difíciles. La psicoterapeuta Nicholette Leanza señala que estas actividades actúan como una “distracción positiva ante el estrés”. Incluso dedicar solo 45 minutos a la semana a una actividad creativa puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés.

Meditación y atención plena: pocos minutos, grandes resultados

La meditación y la práctica de atención plena fortalecen la concentración, promueven la autocompasión y reducen el estrés. Hester recomienda dedicar unos minutos al día a estas prácticas, que estimulan los sentidos y mejoran significativamente la calidad de vida.

Escritura personal: ordenar pensamientos y emociones

Escribir un diario o practicar la escritura reflexiva permite procesar emociones y experiencias difíciles. Lesley Broff, terapeuta de la Universidad de Nueva York, asegura que escribir sobre las propias emociones contribuye a reducir el estrés y aumentar la resiliencia emocional. Solo 15 minutos diarios pueden marcar la diferencia.

Ejercicio físico: el aliado de la mente

Mover el cuerpo libera endorfinas, analgésicos naturales que ayudan a controlar el estrés y la ansiedad. Caminar, practicar yoga o hacer senderismo aporta beneficios físicos y emocionales. Según un estudio de la Universidad de Harvard, realizar ejercicio aeróbico moderado 150 minutos por semana reduce el riesgo de depresión en un 25 por ciento.

Jardinería y contacto con la naturaleza

Cuidar plantas y pasar tiempo al aire libre mejora el estado de ánimo y regula las emociones. La exposición a la luz solar incrementa la serotonina, mientras que la jardinería estimula el nervio vago y ayuda a manejar el estrés. Dedicar al menos dos horas semanales a estas actividades se asocia con mayor satisfacción y bienestar.

CÓMO EMPEZAR SIN COMPLICACIONES

Los expertos recomiendan iniciar con sesiones cortas de 15 a 20 minutos, priorizando el disfrute y no la perfección. La clave está en la constancia y en integrar estas actividades de manera flexible en la rutina diaria, sin presión ni exigencia.

Incorporar pasatiempos simples puede parecer un cambio menor, pero sus efectos en la salud mental y la calidad de vida son significativos cuando se practican de manera constante.

Brayam Chávez
