Nacional / México

Sergio Torres, líder de MC en Sinaloa está grave tras atentado confirma gobernador

La diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda quien también fue agredida, se encuentra fuera de peligro

Ene. 28, 2026
El Gabinete de Seguridad afirmó que no habrá impunidad en el caso.
El diputado local y presidente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Torres Félix, se encuentra en estado de salud grave tras ser víctima de un atentado armado en el centro de Culiacán, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal informó que el legislador fue ingresado de urgencia al quirófano luego del ataque. "El reporte médico en el caso de Sergio está grave. Está en el quirófano, no nos dan una seguridad de algo en particular", declaró Rocha Moya.

DIPUTADA ELIZABETH MONTOYA FUERA DE PELIGRO

Durante el mismo atentado resultó lesionada la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien, de acuerdo con el gobernador, se encuentra fuera de peligro. "Ella está bien. Le tienen que hacer unas operaciones, pero su estado de salud es estable", precisó.

El ataque ocurrió cuando ambos legisladores fueron interceptados por un comando armado a la altura de la calle Domingo Rubí, en el paso peatonal del Ajedrez del malecón, una zona céntrica de la capital sinaloense. Tras la agresión, fueron trasladados de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

AFIRMAN QUE NO HABRÁ IMPUNIDAD

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Federal informó que el Gabinete de Seguridad participa de manera activa en las investigaciones, en coordinación con autoridades estatales, para esclarecer el atentado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, se dio a conocer que fue asignada una célula especializada en inteligencia e investigación con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

"No habrá impunidad", señaló la dependencia, que también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, además de desear su pronta recuperación.

César Leyva
