Nacional / México

Detienen a tres personas por agresión en Salamanca; continúan investigaciones

Estas detenciones forman parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de los hechos

Ene. 28, 2026
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con la agresión ocurrida en el municipio de Salamanca el pasado domingo 25 de enero, como resultado de diversos operativos coordinados y focalizados.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas detenciones forman parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de los hechos.

Las acciones derivan tanto de labores encabezadas por la Fiscalía General del Estado, como de operativos implementados directamente por la Secretaría de Seguridad y Paz, dentro de un marco de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activó de manera inmediata tras la agresión.

MÁS ADELANTE AMPLIARÁN INFORMACIÓN

La dependencia estatal precisó que los detalles específicos sobre el número total de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos y etapas legales, una vez que los implicados sean formalmente vinculados a proceso. Esto, con el objetivo de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

La Secretaría de Seguridad y Paz dijo que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, a fin de que los hechos no queden impunes.

César Leyva
