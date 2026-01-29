Millones de fumadores en México quieren dejar el tabaco, pero el sistema de salud no los acompaña

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En México, el interés por dejar de fumar es alto, pero el acompañamiento médico sigue siendo limitado. De acuerdo con especialistas en salud pública, 74.8 por ciento de las personas fumadoras desean abandonar el consumo de tabaco y 57 por ciento lo intentó al menos una vez durante el último año, sin recibir el apoyo necesario por parte del sistema de salud.

Así lo expuso la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, durante una conferencia en la que participaron representantes del Instituto Nacional de Salud Pública y organizaciones de la sociedad civil.

EL PROBLEMA NO ES LA FALTA DE VOLUNTAD

Según Ponciano Rodríguez, el principal obstáculo no es la resistencia de las personas fumadoras, sino la ausencia de una atención médica integral que incluya orientación, terapias y medicamentos para combatir la adicción a la nicotina.

La especialista subrayó que el interés por dejar de fumar se desaprovecha de forma sistemática, lo que limita el impacto de las políticas de prevención y control del tabaquismo en el país.

ESCASA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

Uno de los datos más preocupantes es que solo 18 por ciento de las personas que fuman recibe algún tipo de recomendación médica o apoyo profesional para abandonar el consumo de tabaco.

Este rezago ocurre pese a que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible en México y un factor de riesgo directo para enfermedades graves, como el cáncer de pulmón.

EL IMPACTO DEL TABAQUISMO EN LA MORTALIDAD

Dejar de fumar salva vidas. En México, el consumo de tabaco es responsable de 9.7 por ciento de las muertes, lo que equivale a alrededor de 63 mil fallecimientos al año. A nivel mundial, la cifra alcanza los siete millones de personas.

De acuerdo con Ponciano, cada día mueren aproximadamente 170 personas en el país por causas relacionadas con el tabaquismo, muchas de ellas en escenarios que podrían evitarse con una atención médica adecuada y acceso a tratamientos eficaces.

MENOS FUMADORES, PERO CON FOCOS DE ALERTA

Durante el encuentro, la doctora Luz Reynales, jefa del Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo del INSP, presentó resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

Los datos muestran una disminución significativa del consumo de tabaco fumado entre la población de 12 a 65 años entre 2016 y 2025, principalmente en hombres. La reducción se concentra en regiones como la Península Norte, la Ciudad de México y el Centro Sur del país.

En el caso de las mujeres, la prevalencia se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que en algunos estados, como Sonora, se reporta un aumento de hasta 10 por ciento en la población fumadora.

AVANCES LEGALES, PERO UNA EPIDEMIA VIGENTE

Pese a los avances derivados del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y de las medidas MPOWER, especialistas advierten que el tabaquismo sigue siendo un problema de salud pública.

México registra cerca de 14 millones de fumadores, una cifra que se agrava por el crecimiento sostenido del uso de cigarros electrónicos, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

EL PAPEL DE LAS REFORMAS Y LOS IMPUESTOS

Para Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, la reducción general del consumo se explica en parte por las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco de 2022 y su reglamento de 2023, que establecieron espacios 100 por ciento libres de humo y la prohibición total de publicidad.

No obstante, señaló que aún existen pendientes importantes, como el empaquetado neutro, el aumento significativo de impuestos, la regulación de contenidos digitales y el control estricto de productos emergentes, incluidos los vapeadores.

Desde una perspectiva de justicia fiscal, especialistas destacaron como positivo el incremento de la cuota específica del IEPS al tabaco aprobado dentro del Paquete Económico 2026–2030, aunque advirtieron que los nuevos datos permitirán identificar áreas de mejora.

EL CRECIMIENTO DEL VAPEO ENTRE ADOLESCENTES

Organizaciones juveniles alertaron sobre el cambio de estrategia de la industria tabacalera, que ahora dirige sus productos y mensajes a adolescentes y jóvenes a través de redes sociales y cigarros electrónicos.

La ENCODAT 2025 revela que el uso de vapeadores en el último mes entre personas de 12 a 17 años pasó de 1.1 por ciento en 2016 a 3.1 por ciento en 2025, con incrementos tanto en hombres como en mujeres.

UN LLAMADO A FORTALECER LA RESPUESTA DEL ESTADO

Especialistas y organizaciones coincidieron en que México tiene una oportunidad clara para reducir el tabaquismo, pero necesita fortalecer la atención médica, hacer cumplir la ley y reforzar las políticas públicas.

El mensaje central es claro: millones de personas quieren dejar de fumar, y corresponde al Estado ofrecer las herramientas necesarias para proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y adultos.