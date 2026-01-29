  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Diputada Elizabeth Montoya pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán

Jorge Álvarez Máynez detalló que la legisladora fue sometida a una cirugía de alta complejidad tras recibir impactos de arma de fuego

Ene. 29, 2026
El estado de salud del diputado Sergio Torres Félix sigue siendo delicado.
El estado de salud del diputado Sergio Torres Félix sigue siendo delicado.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, perdió un ojo como consecuencia del ataque a balazos registrado en el centro de Culiacán, Sinaloa.

La información fue confirmada por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien detalló que la legisladora fue sometida a una cirugía de alta complejidad tras recibir impactos de arma de fuego.

De acuerdo con Máynez, Montoya presenta lesiones delicadas, incluidas afectaciones cerebrales, pero se encuentra consciente y fuera de peligro vital. "Su estado es estable.

La intervención fue complicada, pero su vida no está en riesgo", señaló durante una conferencia de prensa. El dirigente subrayó que la atención médica continuará de forma especializada debido a la gravedad de las heridas.

imagen-cuerpo

AVANZA LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

En el mismo ataque resultó herido el diputado Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Máynez informó que la cirugía a la que fue sometido fue exitosa, aunque su estado de salud sigue siendo delicado y los médicos esperan al menos 48 horas para emitir un diagnóstico definitivo.

Torres fue trasladado a otro hospital bajo un fuerte operativo de seguridad con participación del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El atentado ocurrió cuando los legisladores viajaban en una camioneta Audi por las inmediaciones del malecón Niños Héroes, rumbo al aeropuerto de Culiacán. En el ataque también resultó herido un escolta que intentó repeler la agresión.

Máynez indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabeza directamente la investigación del caso y mantiene comunicación constante con el partido sobre los avances.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Productores se manifiestan en Mazatlán contra la importación ilegal de camarón
Nacional / México

Productores se manifiestan en Mazatlán contra la importación ilegal de camarón

Enero 29, 2026

Al grito de "Acuacultores Unidos jamás serán vencidos", decenas de productores denunciaron que el ingreso irregular del producto

Suprema Corte revisa posible desacato de Jalisco por negar cambio de identidad de género a infancias
Nacional / México

Suprema Corte revisa posible desacato de Jalisco por negar cambio de identidad de género a infancias

Enero 29, 2026

La decisión surge tras una denuncia por posible incumplimiento de sentencia, relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género

Diputada de Movimiento Ciudadano perdió un ojo tras ataque en Sinaloa
Nacional / México

Diputada de Movimiento Ciudadano perdió un ojo tras ataque en Sinaloa

Enero 29, 2026

Agresión armada contra representante dejó secuelas permanentes, provocó discusión sobre riesgos para figuras públicas con altos niveles de violencia