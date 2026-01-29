Diputada Elizabeth Montoya pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, perdió un ojo como consecuencia del ataque a balazos registrado en el centro de Culiacán, Sinaloa.

La información fue confirmada por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien detalló que la legisladora fue sometida a una cirugía de alta complejidad tras recibir impactos de arma de fuego.

De acuerdo con Máynez, Montoya presenta lesiones delicadas, incluidas afectaciones cerebrales, pero se encuentra consciente y fuera de peligro vital. "Su estado es estable.

La intervención fue complicada, pero su vida no está en riesgo", señaló durante una conferencia de prensa. El dirigente subrayó que la atención médica continuará de forma especializada debido a la gravedad de las heridas.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

En el mismo ataque resultó herido el diputado Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Máynez informó que la cirugía a la que fue sometido fue exitosa, aunque su estado de salud sigue siendo delicado y los médicos esperan al menos 48 horas para emitir un diagnóstico definitivo.

Torres fue trasladado a otro hospital bajo un fuerte operativo de seguridad con participación del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El atentado ocurrió cuando los legisladores viajaban en una camioneta Audi por las inmediaciones del malecón Niños Héroes, rumbo al aeropuerto de Culiacán. En el ataque también resultó herido un escolta que intentó repeler la agresión.

Máynez indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabeza directamente la investigación del caso y mantiene comunicación constante con el partido sobre los avances.