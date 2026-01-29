Productores se manifiestan en Mazatlán contra la importación ilegal de camarón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Productores de camarón de Sonora, Sinaloa y Nayarit se manifestaron este jueves en el puerto de Mazatlán para exigir a las autoridades federales frenar la importación ilegal de camarón, una práctica que aseguran pone en riesgo la viabilidad del sector acuícola en México.

Al grito de "Acuacultores Unidos jamás serán vencidos", decenas de productores denunciaron que el ingreso irregular del producto, sin controles sanitarios ni fiscales, ha generado una competencia desleal que afecta directamente a quienes trabajan dentro de la legalidad.

IMPORTACIONES SIN CONTROL AFECTAN A PRODUCTORES NACIONALES

Durante la protesta, los acuacultores señalaron que el camarón que ingresa de manera ilegal al país se comercializa a precios muy por debajo del mercado nacional, lo que ha provocado pérdidas económicas, el cierre de granjas y la pérdida de miles de empleos en regiones costeras.

Los manifestantes destacaron que, a diferencia de los productos importados, ellos cumplen con la normatividad vigente, pagan impuestos y generan empleo local, por lo que consideran injusto competir en condiciones desiguales.

PRODUCTORES ADVIERTEN CRISIS EN LA ACUACULTURA DEL CAMARÓN

Carlos Urías Espinoza, presidente del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón, advirtió que la situación ya es insostenible para el sector. Señaló que los precios del camarón importado se encuentran muy por debajo de los costos de producción nacional.

Explicó que los costos energéticos y de financiamiento en México son hasta el doble o el triple en comparación con países competidores como Ecuador y Honduras, lo que coloca a los productores mexicanos en clara desventaja.

Urías Espinoza subrayó que, aunque existen tratados comerciales que permiten la importación, es urgente establecer mecanismos de regulación o un arancel compensatorio que evite el desplazamiento del producto nacional.

DEMANDA DE ARANCELES Y REGULACIÓN INMEDIATA

Los productores insistieron en que, si no es posible frenar la importación por compromisos comerciales internacionales, se debe aplicar de inmediato un arancel compensatorio que equilibre las condiciones del mercado.

Aseguraron que actualmente se ven obligados a vender por debajo de sus costos de producción, una situación que amenaza con desaparecer la acuacultura de camarón en el país.

CONAPESCA ESCUCHA LAS DEMANDAS EN MAZATLÁN

Tras la manifestación realizada en las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), los productores fueron recibidos por el comisionado Rigoberto Salgado Vázquez.

Durante el encuentro, los acuacultores expusieron sus demandas y señalaron que este problema ha sido planteado ante distintas autoridades desde hace más de siete años, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución definitiva.

Los manifestantes confiaron en que este nuevo diálogo permita avanzar hacia medidas concretas que protejan la producción nacional y garanticen la supervivencia del sector acuícola mexicano.