Diputada de Movimiento Ciudadano perdió un ojo tras ataque en Sinaloa

La diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, integrante de Movimiento Ciudadano, perdió un ojo tras ser atacada a balazos el miércoles 28 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, confirmó Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de su partido, en una reunión plenaria de legisladores. El ataque también dejó herido de gravedad al diputado Sergio Torres Félix, quien permanece hospitalizado bajo vigilancia médica tras una intervención quirúrgica.

El atentado ocurrió poco después del mediodía, cuando ambos legisladores se trasladaban en una camioneta en el centro de la capital sinaloense, en inmediaciones del Malecón Viejo, cerca de las oficinas del Congreso estatal. En el hecho, al menos otras dos personas que acompañaban a los diputados también resultaron lesionadas.

De acuerdo con el líder de Movimiento Ciudadano, Torres Félix fue sometido a una intervención exitosa, pero su estado de salud sigue siendo delicado, por lo que continúa bajo observación médica en terapia intensiva.

REACCIONES Y CONTEXTO DE VIOLENCIA

El atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano ocurrió en un momento de alta tensión en Sinaloa, marcado por una escalada de hechos violentos en distintas zonas del estado. En días previos al ataque se habían registrado enfrentamientos armados, bloqueos y operativos de seguridad, particularmente en Culiacán, lo que refleja un entorno de inseguridad persistente. Este contexto ha encendido alertas sobre la vulnerabilidad de actores políticos y civiles, así como sobre la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y la protección a representantes públicos en la entidad.