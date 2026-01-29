  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Diputada de Movimiento Ciudadano perdió un ojo tras ataque en Sinaloa

Agresión armada contra representante dejó secuelas permanentes, provocó discusión sobre riesgos para figuras públicas con altos niveles de violencia

Ene. 29, 2026
La diputada de Movimiento Ciudadano permanece bajo atención médica especializada tras resultar gravemente herida durante el ataque armado registrado en Sinaloa
La diputada de Movimiento Ciudadano permanece bajo atención médica especializada tras resultar gravemente herida durante el ataque armado registrado en Sinaloa

La diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, integrante de Movimiento Ciudadano, perdió un ojo tras ser atacada a balazos el miércoles 28 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, confirmó Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de su partido, en una reunión plenaria de legisladores. El ataque también dejó herido de gravedad al diputado Sergio Torres Félix, quien permanece hospitalizado bajo vigilancia médica tras una intervención quirúrgica.

El atentado ocurrió poco después del mediodía, cuando ambos legisladores se trasladaban en una camioneta en el centro de la capital sinaloense, en inmediaciones del Malecón Viejo, cerca de las oficinas del Congreso estatal. En el hecho, al menos otras dos personas que acompañaban a los diputados también resultaron lesionadas.

De acuerdo con el líder de Movimiento Ciudadano,  Torres Félix fue sometido a una intervención exitosa, pero su estado de salud sigue siendo delicado, por lo que continúa bajo observación médica en terapia intensiva.

imagen-cuerpo

REACCIONES Y CONTEXTO DE VIOLENCIA

El atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano ocurrió en un momento de alta tensión en Sinaloa, marcado por una escalada de hechos violentos en distintas zonas del estado. En días previos al ataque se habían registrado enfrentamientos armados, bloqueos y operativos de seguridad, particularmente en Culiacán, lo que refleja un entorno de inseguridad persistente. Este contexto ha encendido alertas sobre la vulnerabilidad de actores políticos y civiles, así como sobre la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y la protección a representantes públicos en la entidad.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Niegan amparo a Ocesa por homicidio de dos fotoperiodistas en el Axe Ceremonia
Nacional / México

Niegan amparo a Ocesa por homicidio de dos fotoperiodistas en el Axe Ceremonia

Enero 29, 2026

La empresa figura como una de las cinco imputadas por su presunta participación y responsabilidad en la muerte de Berenice y Miguel Ángel en el evento

VIDEO l Mujer intenta arrojarse de un puente; Ciudadanos evitan tragedia
Nacional / México

VIDEO l Mujer intenta arrojarse de un puente; Ciudadanos evitan tragedia

Enero 29, 2026

Una grabación difundida en redes muestra una acción colectiva entre peatones y conductores al actuar con rapidez para proteger la vida de una persona

Sheinbaum confirma avances con EU en revisión del T-MEC y recibe invitación de Trump a Washington
Nacional / México

Sheinbaum confirma avances con EU en revisión del T-MEC y recibe invitación de Trump a Washington

Enero 29, 2026

La presidenta destacó que el entendimiento entre México y Estados Unidos avanza en temas comerciales y de seguridad