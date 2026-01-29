VIDEO l Mujer intenta arrojarse de un puente; Ciudadanos evitan tragedia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una joven que atravesaba una crisis emocional fue rescatada por ciudadanos cuando intentaba lanzarse desde un puente peatonal ubicado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron a la altura de la estación del Metro Peñón Viejo y fueron captados con el teléfono celular de uno de los testigos. El video fue difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó la reacción solidaria de los capitalinos que evitaron una tragedia.

De acuerdo con testigos, la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba de pie en el borde del puente peatonal. Personas que caminaban por la zona se acercaron para hablar con ella y tratar de convencerla de que no tomara una decisión que pusiera en riesgo su vida.

Mientras algunos dialogaban con la joven, otros ciudadanos coordinaron acciones para reducir el peligro ante una posible caída.

DETIENEN UNA PIPA DE PEMEX PARA AMORTIGUAR LA CAÍDA

En un acto de rápida reacción, otro grupo de personas logró detener una pipa de gasolina de Pemex que circulaba por la vialidad y la colocó justo debajo del puente peatonal, con la intención de amortiguar el impacto en caso de que la joven se arrojara al paso vehicular.

Las imágenes muestran cómo la unidad permaneció detenida mientras continuaban los esfuerzos por rescatarla.

Una joven intentó arrojarse desde el puente de la estación Peñón Viejo del Metro. Gracias a la rápida intervención de policías, usuarios y transeúntes, fue rescatada ilesa. Recibió atención médica en el lugar. El hecho reabre el debate sobre la atención a la salud mental... pic.twitter.com/Xo6aiBdIN0 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 28, 2026

RESCATE CAPTADO EN VIDEO

En el video difundido se observa a varios ciudadanos sujetando a la joven por los brazos para impedir que cayera desde una altura aproximada de seis metros. Posteriormente, dos policías auxiliares se sumaron al rescate y lograron asegurar uno de sus brazos, mientras al menos tres personas sostenían el otro.

Con la pipa colocada debajo, tres hombres se subieron entre sí para ganar altura y alcanzar las piernas de la joven, mientras otras personas desde el suelo le brindaban palabras de aliento.

Una vez que lograron sujetarla por completo, la joven fue bajada cuidadosamente del puente peatonal. Durante el rescate, el tráfico vehicular permaneció detenido para facilitar las maniobras.

Posteriormente, servicios de emergencia la trasladaron a un hospital, donde se le practicó una revisión general para descartar lesiones y se le brindó apoyo emocional especializado.

