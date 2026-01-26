Pemex suspende envíos de petróleo a Cuba en medio de presión de EU

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló los envíos de petróleo crudo y derivados hacia Cuba programados para lo que resta de enero, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg y que confirma la suspensión de los cargamentos pactados con la isla caribeña.

De acuerdo con datos reportados por Pemex ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) y consultados por medios mexicanos, entre enero y septiembre de 2025 México exportó a Cuba un promedio de 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo.

Además se enviaron 2 mil barriles diarios de productos derivados, operaciones que representaron alrededor de 7 mil 900 millones de pesos (aproximadamente 400 millones de dólares).

Los envíos se realizaban a través de su filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., y formaban parte de una relación energética que México mantuvo con la isla tras la caída del suministro venezolano derivada de acciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

PRESIONES POR PARTE DE DONALD TRUMP

La decisión de cancelar envíos llega en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Según reportes internacionales, el gobierno mexicano ha considerado detener o reducir los envíos ante la posibilidad de represalias por parte de la administración de Donald Trump, que ha presionado para cortar el flujo de petróleo hacia Cuba como parte de su política hemisférica.

A pesar de ellos la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró públicamente que México continuaría suministrando hidrocarburos a Cuba bajo contratos firmados y con fines de ayuda humanitaria, defendiendo la política como una expresión de solidaridad histórica que no supera niveles "históricos" de exportación.

ENVÍO DE PETRÓLEO GENERA CRÍTICAS

La controversia ha generado críticas tanto dentro de México como en Estados Unidos, donde congresistas han cuestionado los apoyos y los términos de estos envíos.

La caída reciente de cargamentos, y ahora la cancelación de los programados para enero, reflejan un posible cambio de estrategia ante la presión externa y las advertencias de posibles sanciones o medidas más duras contra los vínculos energéticos con La Habana.