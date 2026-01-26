  • 24° C
Internacional / Mundo

Revisión de celulares y laptops en la frontera: así aplica EU la "Cero Tolerancia" migratoria en 2026

En 2026, la política de "Cero Tolerancia" de Estados Unidos ha reforzado las inspecciones migratorias con la revisión de dispositivos electrónicos

Ene. 26, 2026
La política migratoria de "Cero Tolerancia" impulsada por la administración de Donald Trump ha encontrado en la tecnología su herramienta de control más estricta. En este 2026, ingresar a Estados Unidos implica someterse a protocolos fronterizos donde la privacidad digital queda supeditada a la seguridad nacional.

Teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos se han convertido en piezas clave para que las autoridades determinen si un viajero cumple o no con el propósito del visado que presenta.

ASÍ APLICA EU LA "CERO TOLERANCIA" MIGRATORIA EN 2026La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de inspeccionar dispositivos electrónicos de los viajeros durante los controles migratorios en aeropuertos y cruces terrestres. El objetivo principal es verificar que la intención del viaje coincida estrictamente con el tipo de visa, especialmente en el caso de las visas de turista B1/B2.

Aunque estas revisiones no se realizan de manera generalizada a todos los pasajeros, se han consolidado como un mecanismo estratégico para detectar posibles intentos de migración irregular. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que la localización de mensajes, correos electrónicos o fotografías que evidencien planes laborales o académicos no autorizados se ha convertido en una de las principales causas de cancelación de visas en la frontera.

¿POR QUÉ REVISAN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS?

Para los agentes migratorios, un teléfono móvil puede revelar más que una entrevista. En las llamadas inspecciones secundarias, la CBP pone especial atención en tres aspectos clave:

  • Evidencia de empleo informal: Conversaciones que detallen acuerdos de pago, horarios laborales o contactos con empleadores en Estados Unidos sin contar con una visa de trabajo.
  • Inconsistencias sobre la residencia: Información que sugiera la intención de permanecer de forma indefinida o establecerse en el país, en contradicción con el carácter temporal de una visa de turista.
  • Contenido ilícito o de riesgo: Archivos, mensajes o comunicaciones vinculadas a actividades criminales, que pueden derivar no solo en la negación de entrada, sino en la confiscación del dispositivo para análisis forense.

ADVERTENCIAS PARA VIAJEROS

En el marco legal vigente en 2026, la CBP puede realizar estas inspecciones sin una orden judicial previa, siempre que se lleven a cabo dentro de una revisión fronteriza. Negarse a permitir el acceso a los dispositivos suele traducirse en la negativa inmediata de ingreso y, en casos más graves, en una prohibición de reingreso que puede extenderse por varios años.

Especialistas en migración advierten que hoy la información almacenada en un dispositivo electrónico tiene el mismo peso que una declaración verbal ante un oficial. La coherencia entre lo que se dice y lo que se encuentra en un chat, correo o galería puede ser determinante.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

