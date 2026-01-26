  • 24° C
Internacional / Mundo

Tormenta de nieve en Estados Unidos deja al menos 17 muertos y 800 mil hogares sin electricidad

Este fenómeno meteorológico representa uno de los más fríos y mortales de la última década, manteniendo en emergencia casi la mayoría de los estados

Ene. 26, 2026
Una intensa tormenta invernal azota a Estados Unidos y ya ha dejado al menos 17 personas fallecidas, además de provocar cortes masivos de energía eléctrica que afectan a más de 800 mil hogares.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones climáticas extremas, calificadas como "potencialmente mortales", se extienden desde Texas hasta Nueva Inglaterra, obligando al cierre de escuelas y carreteras, así como a la cancelación de miles de vuelos.

Las autoridades han confirmado muertes relacionadas con la tormenta en varios estados. En Luisiana, el Departamento de Salud reportó el fallecimiento de dos hombres por hipotermia, un hecho inusual para una región poco acostumbrada a temperaturas extremas.

En Texas, el alcalde de Austin informó de una muerte "relacionada con el congelamiento", mientras que en Kansas se investiga el caso de una mujer cuyo cuerpo fue hallado cubierto de nieve y que "podría haber sucumbido a la hipotermia".

Tennessee registró al menos tres decesos vinculados al clima, y en Pensilvania, el forense del condado de Lehigh confirmó tres muertes asociadas con actividades de retiro de nieve.

IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE LA TORMENTA INVERNAL

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani señaló que al menos cinco personas fallecieron el sábado, aunque las causas aún no han sido determinadas, recordando que cada año el frío cobra vidas en la ciudad.

El impacto de la tormenta es de gran escala, pues hasta hoy, más de 800 mil hogares permanecían sin electricidad, según datos de poweroutage.us. En el sector aéreo, FlightAware informó que, desde el inicio de la emergencia, se han cancelado más de 25 mil vuelos.

ACCIONES Y ADVERTENCIAS DE LAS AUTORIDADES

Las autoridades advierten que las nevadas intensas, el granizo y la lluvia helada, un fenómeno peligroso en el que la lluvia se congela al contacto con las superficies, podrían prolongarse durante varios días y afectar a unos 180 millones de personas, más de la mitad de la población del país.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a la población permanecer en casa y evitar las carreteras, al asegurar que se trata de "la tormenta invernal más fría que hemos visto en años", describiéndola como un "asedio ártico" con condiciones "brutales" y peligrosas.

Advertencias similares se han emitido en Kentucky, donde el gobernador Andy Beshear alertó sobre una acumulación de hielo mayor a la prevista, lo que incrementa el riesgo de accidentes, caída de árboles y daños a la infraestructura eléctrica.

Casi la mitad de los estados han declarado emergencias, incluyendo Washington D.C., donde la alcaldesa Muriel Bowser afirmó que se trata de la mayor tormenta de nieve en una década.

Los meteorólogos explican que el fenómeno está relacionado con el vórtice polar, una masa de aire extremadamente frío que, al desplazarse hacia el sur, genera tormentas severas.

Algunos expertos advierten que el cambio climático podría estar influyendo en el comportamiento de este sistema, intensificando eventos extremos como el que actualmente mantiene a gran parte de Estados Unidos bajo un frío peligroso que podría extenderse hasta principios de febrero.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


