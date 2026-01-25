  • 24° C
Internacional / Mundo

La Corte devolverá las 9 camionetas adquiridas para los ministros, ¿Qué motivó la decisión?

Se tomó esta decisión ante cuestionamientos públicos y debates sobre el manejo de recursos institucionales

Ene. 25, 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante una sesión del pleno, donde se tomó la decisión de no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas para sus ministros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no usar las nueve camionetas blindadas que habían sido adquiridas recientemente para los ministros y ministras del máximo tribunal, y anunció que iniciará el proceso para devolverlas o ponerlas a disposición de otros juzgadores que enfrentan mayores riesgos en su labor.

La determinación se da en un contexto de críticas y cuestionamientos públicos sobre la compra de estos vehículos, que había generado debate sobre el uso de recursos públicos y el cumplimiento de principios de austeridad institucional.

Giro tras críticas y cuestionamientos públicos

La adquisición de las camionetas había sido informada por la SCJN días antes, con el argumento de que los automotores anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios para los traslados oficiales de los integrantes del tribunal.

Sin embargo, tras la difusión de la decisión en redes sociales y reacciones de diversos sectores, los ministros acordaron no emplear los nuevos vehículos blindados. En un comunicado oficial señalaron que se dará inicio al proceso de devolución, o en su defecto se asignarán a personas juzgadoras que por su labor requieran mayor protección, siempre bajo la normativa aplicable.

La Corte reafirmó su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo y destacó la importancia de trabajar para lograr una justicia real y verdadera, sin que este tipo de acciones afecten la percepción ciudadana sobre el órgano judicial.

La SCJN anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre el proceso y detallar el destino final de las camionetas. Se espera que en esa intervención se expliquen los criterios aplicados para la devolución o reasignación, así como la postura institucional respecto a la gestión de bienes públicos.

Fernanda Rodríguez
