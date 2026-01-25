Nuevo vídeo revela cómo un agente del ICE retira el arma que portaba Alex Pretti antes de disparar contra él

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre que fue identificado como Alex Pretti en Minneapolis, en un hecho que ha generado indignación social y nuevas protestas. Se trata del segundo tiroteo mortal contra un civil en la ciudad en lo que va del mes, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.

El caso ocurre apenas semanas después de la muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense que también fue abatida durante un operativo migratorio, lo que ha puesto a Minneapolis en el centro de la polémica nacional.

¿QUIÉN ERA ALEX PRETTI?

Era un enfermero de 37 años que trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de veteranos en Minneapolis. Familiares y personas cercanas lo describen como un profesional comprometido con su labor y con la atención a pacientes en estado crítico.

Originario del estado de Illinois, Pretti estudió enfermería en la Universidad de Minnesota, donde obtuvo su título en 2021. Además de su trabajo en el sector salud, era atleta y un entusiasta de las actividades al aire libre.

Su familia confirmó que había participado en protestas recientes en la ciudad tras la muerte de Renee Good, ocurrida el pasado 7 de enero, lo que lo colocó en un contexto de movilización social previo al tiroteo en el que perdió la vida.

VERSIÓN OFICIAL SOBRE EL ARMA

Tras el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la víctima portaba un arma corta y varios cargadores al momento del enfrentamiento. Según la dependencia, el hecho ocurrió durante un operativo contra un inmigrante irregular buscado por un presunto asalto, cuando una persona se aproximó a los agentes con un arma semiautomática de 9 milímetros.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O´Hara, declaró que Pretti contaba con permiso legal para portar armas y que no tenía antecedentes relevantes con las fuerzas del orden, más allá de infracciones menores de tránsito.

"Otra interacción significativa con la policía no ha sido identificada. Creemos que era propietario legal de armas y tenía permiso para portarlas", afirmó O´Hara en conferencia de prensa.

Este vídeo prueba que Alex Pretti nunca tocó su arma (la tenía enfundada la parte trasera de su cintura cuando estaba inmovilizado) en el segundo 0:17 se la quitan y que el agente ICE que hizo los primeros disparos vio perfectamente como ya estaba desarmado en el 0:21. pic.twitter.com/v8I7PRV3Ne — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 25, 2026

VIDEOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales han puesto en duda la versión oficial. Las grabaciones muestran a un agente retirando un arma de fuego del lugar del altercado momentos antes del tiroteo, lo que sugiere que Alex Pretti estaba desarmado cuando recibió los disparos.

Estas imágenes refuerzan la versión de que la víctima no atacó ni amenazó a los agentes federales, y que no representaba un riesgo inmediato al momento en que fue abatido.

Familiares y activistas han señalado que es falso que Pretti haya asaltado o agredido a los agentes del ICE, y exigen una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido y determine responsabilidades.