Internacional / Mundo

¿Tener familia en Estados Unidos influye en la aprobación de la visa americana? Esto toman en cuenta los consulados

La presencia de familiares en Estados Unidos es uno de los aspectos que analizan los oficiales consulares durante el trámite de una visa

Ene. 25, 2026
Al tramitar una visa estadounidense, una de las dudas más frecuentes es si tener familiares en Estados Unidos facilita o complica la aprobación. Aunque muchas personas creen que contar con parientes en ese país es una ventaja automática, la realidad es que no funciona así.

En el caso de las visas de no inmigrante como la B-2 de turismo o la B1/B2 de turismo y negocios, la regla principal es demostrar que la visita será temporal y que el solicitante tiene lazos sólidos con su país de residencia. Esto aplica independientemente de si se tienen o no familiares en Estados Unidos.

¿POR QUÉ PREGUNTAN POR LA FAMILIA EN EEUU?

Durante la entrevista consular, el oficial busca responder una pregunta clave: ¿el solicitante regresará a su país al terminar su viaje? Para ello evalúa distintos elementos, como la situación laboral y económica, los vínculos familiares y sociales en el país de origen, el historial de viajes y el motivo del viaje.

Tener familiares en Estados Unidos no es motivo automático de rechazo, pero puede ser un punto de análisis, ya que algunos oficiales lo consideran un posible incentivo para permanecer más tiempo del permitido.

¿PUEDE PERJUDICAR TENER FAMILIARES EN EEUU?

Especialistas en temas migratorios señalan que lo relevante no es solo el vínculo familiar, sino cómo encaja dentro del perfil del solicitante. Por ejemplo, el proceso puede complicarse si el familiar no ha cumplido con las leyes migratorias, si el oficial percibe intención de quedarse a vivir en Estados Unidos o si no existen pruebas suficientes de arraigo en el país de origen, como empleo estable, estudios o propiedades.

Cuando no hay evidencia clara de lazos fuertes, la existencia de familiares en EEUU puede interpretarse como un "motivo para quedarse", lo que vuelve clave la preparación del caso.

¿TENER FAMILIA EN ESTADOS UNIDOS INFLUYE EN LA APROBACIÓN DE LA VISA?

Para los oficiales consulares, si se cuenta con familia en Eu no es decisivo por sí solo y, en algunos casos, incluso puede generar un análisis más detallado durante la entrevista.

Sin embargo, siempre que se presente de forma adecuada. Puede ser positivo si el viaje es para una visita breve y se cuenta con un itinerario claro, fechas definidas y documentos que respalden el regreso al país de origen, como trabajo, estudios o compromisos familiares.

Es fundamental ser honesto durante la entrevista. Ocultar o mentir sobre la existencia de familiares puede afectar la credibilidad y derivar en la negativa de la visa. Tener parientes en Estados Unidos no garantiza ni impide la aprobación; lo que realmente importa es demostrar que la estancia será temporal y que se regresará al finalizar el viaje.

