Trump amenaza con imponer arancel del 100% a Canadá por acercamiento comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las tensiones comerciales en América del Norte al amenazar con imponer un arancel del 100 por ciento a todos los bienes canadienses que ingresen a territorio estadounidense, en caso de que Canadá continúe fortaleciendo su relación comercial con China.

La advertencia marca un nuevo episodio en la confrontación económica impulsada por Trump bajo la política de America First, y coloca a Canadá en una posición delicada frente a su principal socio comercial.

TRUMP AMENAZA CON IMPONER ARANCEL DEL 100% A CANADÁ

La amenaza fue lanzada este sábado a través de una publicación en redes sociales, donde Trump criticó directamente al primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien se refirió de manera provocadora como "gobernador", en alusión a su reiterada idea de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió el mandatario republicano. En el mismo mensaje, Trump advirtió que China "se tragará a Canadá por completo", destruyendo su economía y su estilo de vida.

Trump había elogiado inicialmente el acuerdo, señalando que era "algo bueno" y que Carney "debería estar haciendo". Sin embargo, su postura cambió drásticamente al considerar que el convenio podría convertir a Canadá en un "puerto de descarga" para productos chinos con destino final al mercado estadounidense.

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, inmediatamente se impondrá un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", sentenció Trump.

EL ACUERDO CANADÁ–CHINA QUE DESATÓ LA ADVERTENCIA

Las declaraciones de Trump se producen luego de que Canadá cerrara un acuerdo comercial con China para reducir de forma significativa los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, a cambio de beneficios para el sector agrícola canadiense. Según lo pactado, Canadá permitirá la entrada inicial de hasta 49 mil vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6.1 por ciento, cifra que podría aumentar a cerca de 70 mil unidades en cinco años.

A cambio, China reducirá sus aranceles sobre las semillas de canola, uno de los principales productos de exportación de Canadá, pasando de un gravamen del 84 por ciento a aproximadamente el 15 por ciento.

"Nuestra relación con China ha avanzado en los últimos meses. Es más predecible y se ven resultados gracias a ello", afirmó Carney al defender el acuerdo, el cual forma parte de una estrategia canadiense para diversificar sus alianzas comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Hasta el momento, la oficina del primer ministro canadiense no ha respondido oficialmente a la amenaza del mandatario estadounidense, mientras analistas advierten que una escalada arancelaria podría tener efectos severos en las cadenas de suministro de América del Norte.