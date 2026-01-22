Estados Unidos sale de la OMS y Trump descarta pagar cuotas pendientes millonarias

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Estados Unidos confirmó este jueves su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por una orden ejecutiva firmada en 2025 por el presidente Donald Trump.

El anuncio, realizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha generado preocupación internacional por sus posibles consecuencias en la cooperación sanitaria global y por las cuotas millonarias que Washington mantiene pendientes con el organismo.

El proceso se activó formalmente el 20 de enero de 2025, día en que Trump regresó a la Casa Blanca y firmó el aviso oficial de retirada de la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas.

No es la primera vez que el mandatario impulsa esta medida: durante su primer mandato (2017-2021) ya había iniciado un intento similar, argumentando una mala gestión de la pandemia de Covid-19 por parte de la OMS.

EE.UU. APORTABA HASTA EL 25% DEL PRESUPUESTO DE LA OMS

En la orden ejecutiva, Trump reiteró sus críticas al papel del organismo en "otras crisis sanitarias mundiales", su supuesta incapacidad para implementar reformas y lo que calificó como una falta de independencia frente a la influencia política de algunos Estados miembros, en especial China.

Según la administración estadounidense, países con poblaciones mayores no aportan un volumen de cuotas comparable al de Estados Unidos.

Funcionarios del Departamento de Salud subrayaron que Washington llegó a financiar hasta el 25 % del presupuesto de la OMS y recordaron que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense.

Además, acusaron a la agencia de no asumir responsabilidades tras sus fallos. "Les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron", señaló un funcionario.

NO PAGARÁ CUOTAS PENDIENTES

Pese a la retirada, el Gobierno de Trump aseguró que Estados Unidos continuará colaborando bilateralmente con otros países y ministerios de salud, al margen de la OMS, especialmente ante futuras emergencias sanitarias.

Respecto a las cuotas adeudadas, la administración reiteró que no tiene intención de pagar entre 260 y 280 millones de dólares correspondientes al periodo 2024-2025. Argumenta que la resolución del Congreso de 1948, mediante la cual Estados Unidos se unió a la OMS, no obliga al país a saldar pagos pendientes como condición para hacer efectiva su salida.