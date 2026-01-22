  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Groenlandia desconoce acuerdo de Trump con la OTAN y exige respeto a su soberanía

El mandatario groenlandés reiteró que apuesta por el diálogo diplomático y que el país se mantendrá como parte del Reino de Dinamarca

Ene. 22, 2026
Groenlandia desconoce acuerdo de Trump con la OTAN y exige respeto a su soberanía

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró que desconoce los detalles del supuesto acuerdo que Estados Unidos estaría negociando con la OTAN sobre la isla, una región estratégica en el Ártico que ha despertado el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE GROENLANDIA SOBRE LA PRESENCIA MILITAR ALIADA?

Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves 22 de enero en Nuuk, Nielsen afirmó que su gobierno está dispuesto a discutir una mayor presencia militar aliada en el territorio, siempre que se respeten los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial.

"Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras", declaró ante medios internacionales.

Sin embargo, el líder groenlandés fue claro al señalar que no conoce el contenido concreto del acuerdo que Washington estaría explorando con la Alianza Atlántica. Aunque se mostró abierto al diálogo, subrayó que existen "líneas rojas" que no pueden cruzarse.

"Estamos dispuestos a discutir sobre muchas cosas, siempre con respeto mutuo", sostuvo, dejando en claro que cualquier negociación deberá contar con la participación directa de Groenlandia.

Nielsen también evitó pronunciarse sobre la posible inclusión de la isla en el sistema de defensa antimisiles estadounidense conocido como "Domo Dorado", propuesto por Trump.

Asimismo, aseguró que en las conversaciones no se abordaron temas relacionados con minerales u otros recursos naturales del subsuelo, uno de los puntos de mayor interés estratégico para potencias internacionales.

El presidente groenlandés agradeció, no obstante, el reciente cambio de postura de Trump, quien descartó el uso de la fuerza militar para hacerse con el control de la isla.

"Hasta ayer no podíamos excluir nada", admitió Nielsen, al calificar como "inaceptable" la retórica de anexión utilizada previamente por Washington.

ACCIONES OFICIALES Y DIÁLOGO DIPLOMÁTICO EN TORNO A GROENLANDIA

Reiteró que Groenlandia apuesta por el diálogo diplomático y por mantenerse como parte del Reino de Dinamarca, con autogobierno y derecho de autodeterminación.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, confirmó en un comunicado que no se ha cerrado ningún acuerdo formal sobre Groenlandia sin la participación del Naalakkersuisut.

Aclaró además que ni la OTAN ni el gobierno danés negociaron en nombre de la isla durante la reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos.

"El secretario general informó a Trump de nuestra posición y de nuestras líneas rojas", explicó Motzfeldt, quien consideró positivas las noticias, aunque advirtió que aún queda trabajo por hacer para garantizar la seguridad y el respeto pleno a la soberanía groenlandesa.

Con esta postura firme, Groenlandia busca equilibrar su papel estratégico en el Ártico con la defensa de su autonomía, dejando claro que cualquier acuerdo deberá pasar primero por sus propias instituciones.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Se revelan detalles del plan de Donald Trump con Groenlandia
Internacional / Mundo

Se revelan detalles del plan de Donald Trump con Groenlandia

Enero 22, 2026

El presidente estadounidense buscaba fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, enfrentándose a la oposición de varios países europeos

Árbol Tejido del AOTA Fest 2026: ¿Cuándo y dónde se celebra el festival de arte visual?
Internacional / Mundo

Árbol Tejido del AOTA Fest 2026: ¿Cuándo y dónde se celebra el festival de arte visual?

Enero 22, 2026

La emblemática instalación colectiva vuelve como parte del encuentro creativo con una edición renovada que reúne expresiones visuales y culturales

Aumenta a 20 la cifra de muertos por incendios en Chile
Internacional / Mundo

Aumenta a 20 la cifra de muertos por incendios en Chile

Enero 21, 2026

Cielos nublados y mayor humedad ayudaron a disminuir la intensidad de las llamas, aunque el humo sigue presente y los brigadistas continúan investigando