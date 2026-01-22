Groenlandia desconoce acuerdo de Trump con la OTAN y exige respeto a su soberanía

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró que desconoce los detalles del supuesto acuerdo que Estados Unidos estaría negociando con la OTAN sobre la isla, una región estratégica en el Ártico que ha despertado el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE GROENLANDIA SOBRE LA PRESENCIA MILITAR ALIADA?

Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves 22 de enero en Nuuk, Nielsen afirmó que su gobierno está dispuesto a discutir una mayor presencia militar aliada en el territorio, siempre que se respeten los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial.

"Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras", declaró ante medios internacionales.

Sin embargo, el líder groenlandés fue claro al señalar que no conoce el contenido concreto del acuerdo que Washington estaría explorando con la Alianza Atlántica. Aunque se mostró abierto al diálogo, subrayó que existen "líneas rojas" que no pueden cruzarse.

"Estamos dispuestos a discutir sobre muchas cosas, siempre con respeto mutuo", sostuvo, dejando en claro que cualquier negociación deberá contar con la participación directa de Groenlandia.

Nielsen también evitó pronunciarse sobre la posible inclusión de la isla en el sistema de defensa antimisiles estadounidense conocido como "Domo Dorado", propuesto por Trump.

Asimismo, aseguró que en las conversaciones no se abordaron temas relacionados con minerales u otros recursos naturales del subsuelo, uno de los puntos de mayor interés estratégico para potencias internacionales.

El presidente groenlandés agradeció, no obstante, el reciente cambio de postura de Trump, quien descartó el uso de la fuerza militar para hacerse con el control de la isla.

"Hasta ayer no podíamos excluir nada", admitió Nielsen, al calificar como "inaceptable" la retórica de anexión utilizada previamente por Washington.

ACCIONES OFICIALES Y DIÁLOGO DIPLOMÁTICO EN TORNO A GROENLANDIA

Reiteró que Groenlandia apuesta por el diálogo diplomático y por mantenerse como parte del Reino de Dinamarca, con autogobierno y derecho de autodeterminación.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, confirmó en un comunicado que no se ha cerrado ningún acuerdo formal sobre Groenlandia sin la participación del Naalakkersuisut.

Aclaró además que ni la OTAN ni el gobierno danés negociaron en nombre de la isla durante la reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos.

"El secretario general informó a Trump de nuestra posición y de nuestras líneas rojas", explicó Motzfeldt, quien consideró positivas las noticias, aunque advirtió que aún queda trabajo por hacer para garantizar la seguridad y el respeto pleno a la soberanía groenlandesa.

Con esta postura firme, Groenlandia busca equilibrar su papel estratégico en el Ártico con la defensa de su autonomía, dejando claro que cualquier acuerdo deberá pasar primero por sus propias instituciones.