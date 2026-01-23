Estas son las cifras aproximadas de la cantidad de presos liberados en Venezuela

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de Venezuela informó que 626 personas han sido liberadas de centros de detención tras la caída del expresidente Nicolás Maduro. La presidencia encargada, liderada por Delcy Rodríguez, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que verifique oficialmente las listas de excarcelados para aclarar las diferencias entre las cifras oficiales y las reportadas por grupos independientes.

¿QUÉ CIFRAS SE HAN ANUNCIADO OFICIALMENTE?

Según el gobierno, 626 personas privadas de libertad fueron excarceladas hasta el viernes 23 de enero de 2026. La solicitud formal al Alto Comisionado de la ONU será planteada en una llamada telefónica programada para el lunes siguiente a la declaración oficial.

Rodríguez señaló que esta verificación busca poner fin a las discrepancias de cifras y mejorar la transparencia del proceso.

DISCREPANCIAS ENTRE CIFRA

Organizaciones civiles y familiares de detenidos aseguran que los datos oficiales no reflejan la realidad. La ONG Foro Penal, que monitorea casos de detenciones por razones políticas, reporta solo entre 154 y 170 personas liberadas desde el 8 de enero, mientras que otras fuentes estiman que más de 700 personas siguen detenidas.

Estas diferencias han generado críticas sobre la falta de transparencia en la publicación de nombres, tiempos y condiciones de las liberaciones.

LA POSTURA DEL GOBIERNO ANTE LAS CRÍTICAS

Delcy Rodríguez rechazó las acusaciones de opacidad y manipulación de cifras, asegurando que ciertos sectores políticos usan la información de manera interesada.

"Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira", declaró la presidenta encargada. La petición a la ONU busca un mecanismo externo de verificación para generar confianza en las excarcelaciones.

CONTEXTO POLÍTICO DE LAS LIBERACIONES

Las excarcelaciones se dan en un momento de cambios importantes en Venezuela. Tras un operativo militar estadounidense el 3 de enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro, el gobierno actual inició una serie de medidas para estabilizar el país.

Entre ellas, la liberación de detenidos busca promover la paz y la convivencia nacional, aunque los tiempos y resultados han generado debate público. Además, la relación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha sido tensa en años recientes, con cierres, reaperturas y acusaciones mutuas sobre derechos humanos.