¿Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico de Canadá detenido en México y ligado a Los Chapitos?

Ryan Wedding pasó de representar a Canadá en una pista olímpica a figurar entre los fugitivos más buscados del mundo. Su historia resume cómo una carrera deportiva truncada derivó en una de las redes de narcotráfico más violentas y sofisticadas de la última década, vinculada directamente con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa.

¿QUIÉN ES RYAN WEDDING?

Nacido en 1981 en Thunder Bay, Canadá, Wedding creció en un entorno privilegiado. Desde joven destacó en el snowboard y en 1995 logró integrarse al equipo olímpico canadiense, convirtiéndose en una promesa del deporte invernal.

Sin embargo, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 terminó con un discreto lugar 24, resultado que marcó el final de su carrera competitiva. A partir de ahí, su vida tomó un rumbo radicalmente distinto.

Según las autoridades estadounidenses, tras abandonar el deporte, Wedding encontró en el narcotráfico la adrenalina y el poder que había perdido. En 2008 fue detenido en San Diego durante una operación encubierta cuando intentaba adquirir cocaína para revenderla.

Se declaró culpable en 2009 y, tras cumplir solo dos años de una condena originalmente de diez, fue deportado a Canadá. Lejos de reformarse, ese breve paso por prisión se convirtió en el punto de partida para construir una red criminal de alto nivel.

Durante más de una década, Wedding habría coordinado envíos de droga desde Colombia, utilizando rutas que atravesaban México y el sur de California, con destino final en Canadá y Estados Unidos.

LOS CHAPITOS

Las investigaciones lo identifican como líder de una organización ligada a Los Chapitos, responsable de introducir hasta 60 toneladas de cocaína al año en Los Ángeles. Además, se le acusa de ordenar asesinatos y atentados contra testigos para proteger sus operaciones.

El 17 de septiembre de 2024, un tribunal federal emitió una orden de arresto en su contra por conspiración para distribuir drogas, exportación de cocaína, participación en una empresa criminal permanente y homicidio.

LISTA DE LOS 10 MÁS BUSCADOS POR EL FBI

Desde entonces, Wedding se mantuvo prófugo, ocultándose principalmente en México. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Su detención fue confirmada por la fiscal general Pam Bondi, quien agradeció la cooperación de las autoridades mexicanas. Wedding fue arrestado en territorio mexicano y trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos.

El director del FBI, Kash Patel, destacó que llevaba más de diez años operando como miembro del Cártel de Sinaloa y subrayó que su captura representa un gran logro y deja el mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.