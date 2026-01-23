  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Tormenta de nieve en Estados Unidos: Estas son las ciudades más afectadas por el hielo y frío extremo

El Servicio Nacional de Meteorología advierte que continuará desplazándose sobre amplias zonas del territorio estadounidense en los próximos días

Ene. 23, 2026
Tormenta de nieve en Estados Unidos: Estas son las ciudades más afectadas por el hielo y frío extremo

Estados Unidos mantiene activas múltiples alertas meteorológicas debido a la tormenta invernal que avanza sobre gran parte del país, fenómeno que ha provocado una intensa acumulación de nieve y hielo, además de frío extremo y bajas temperaturas que ya afectan a millones de personas.

IMPACTO Y ALCANCE DE LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

La magnitud del sistema ha obligado a cancelar clases, suspender actividades y emitir advertencias de emergencia en varias regiones.

Las tormentas invernales y las olas de frío se han convertido en un riesgo recurrente durante los últimos inviernos, especialmente en el noreste del país.

De acuerdo con reportes de CBS News, eventos similares en años recientes provocaron cortes de energía, accidentes viales y la activación de protocolos de emergencia en distintos estados.

En esta ocasión, el pronóstico es particularmente severo, pues las temperaturas, combinadas con el efecto del viento, podrían descender hasta los -40 grados centígrados (-40°F) en regiones del norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero que se mantendrán hasta la próxima semana.

El Pronóstico Experimental de Tormentas Invernales del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que el sistema continuará desplazándose sobre amplias zonas del territorio estadounidense en los próximos días.

Las condiciones incluyen nevadas persistentes, formación de hielo en carreteras y temperaturas peligrosamente bajas, lo que representa un riesgo directo para la movilidad, la infraestructura y la seguridad de la población.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR LA TORMENTA INVERNAL EN EU

imagen-cuerpo

El mapa oficial del NWS permite observar con claridad el avance de la tormenta y las áreas con mayor impacto. Según esta herramienta, el fenómeno cubre una extensa franja que va desde el sur hasta el noreste del país, afectando a más de 200 millones de personas en al menos 42 de los 50 estados.

Entre los estados con mayor impacto este viernes 22 de enero de 2026 se encuentran:

  1. Texas
  2. Oklahoma
  3. Nuevo México
  4. Kansas
  5. Arkansas
  6. Mississippi
  7. Louisiana
  8. Missouri
  9. Tennessee
  10. Kentucky
  11. Illinois
  12. Indiana
  13. Ohio
  14. Carolina del Norte
  15. Carolina del Sur
  16. Virginia
  17. West Virginia
  18. Delaware
  19. Pennsylvania
  20. Connecticut
  21. Massachusetts
  22. Nueva York
  23. Vermont
  24. New Hampshire

En estas entidades se reportan carreteras congeladas, retrasos en vuelos, interrupciones de servicios y riesgos elevados de accidentes.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS OFICIALES ANTE LA EMERGENCIA

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones en actividades al aire libre. Prepararse con suministros básicos y seguir las alertas vigentes puede marcar la diferencia.

La tormenta invernal continuará bajo monitoreo constante del NWS, que actualizará el pronóstico conforme avance el sistema. Seguir el mapa y atender las advertencias oficiales es fundamental para reducir riesgos durante este episodio climático que, sin exagerar, está congelando a medio país

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Dan cadena perpetua al asesino del exprimer ministro en Japón
Internacional / Mundo

Dan cadena perpetua al asesino del exprimer ministro en Japón

Enero 22, 2026

El caso ha reabierto el debate sobre seguridad, política y la influencia de grupos religiosos en la vida pública del país

Estados Unidos sale de la OMS y Trump descarta pagar cuotas pendientes millonarias
Internacional / Mundo

Estados Unidos sale de la OMS y Trump descarta pagar cuotas pendientes millonarias

Enero 22, 2026

El presidente de EE.UU. reiteró sus críticas al papel del organismo en “otras crisis sanitarias mundiales”

Se revelan detalles del plan de Donald Trump con Groenlandia
Internacional / Mundo

Se revelan detalles del plan de Donald Trump con Groenlandia

Enero 22, 2026

El presidente estadounidense buscaba fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, enfrentándose a la oposición de varios países europeos