Tormenta de nieve en Estados Unidos: Estas son las ciudades más afectadas por el hielo y frío extremo

Estados Unidos mantiene activas múltiples alertas meteorológicas debido a la tormenta invernal que avanza sobre gran parte del país, fenómeno que ha provocado una intensa acumulación de nieve y hielo, además de frío extremo y bajas temperaturas que ya afectan a millones de personas.

IMPACTO Y ALCANCE DE LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

La magnitud del sistema ha obligado a cancelar clases, suspender actividades y emitir advertencias de emergencia en varias regiones.

Las tormentas invernales y las olas de frío se han convertido en un riesgo recurrente durante los últimos inviernos, especialmente en el noreste del país.

De acuerdo con reportes de CBS News, eventos similares en años recientes provocaron cortes de energía, accidentes viales y la activación de protocolos de emergencia en distintos estados.

En esta ocasión, el pronóstico es particularmente severo, pues las temperaturas, combinadas con el efecto del viento, podrían descender hasta los -40 grados centígrados (-40°F) en regiones del norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero que se mantendrán hasta la próxima semana.

El Pronóstico Experimental de Tormentas Invernales del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que el sistema continuará desplazándose sobre amplias zonas del territorio estadounidense en los próximos días.

Las condiciones incluyen nevadas persistentes, formación de hielo en carreteras y temperaturas peligrosamente bajas, lo que representa un riesgo directo para la movilidad, la infraestructura y la seguridad de la población.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR LA TORMENTA INVERNAL EN EU

El mapa oficial del NWS permite observar con claridad el avance de la tormenta y las áreas con mayor impacto. Según esta herramienta, el fenómeno cubre una extensa franja que va desde el sur hasta el noreste del país, afectando a más de 200 millones de personas en al menos 42 de los 50 estados.

Entre los estados con mayor impacto este viernes 22 de enero de 2026 se encuentran:

Texas Oklahoma Nuevo México Kansas Arkansas Mississippi Louisiana Missouri Tennessee Kentucky Illinois Indiana Ohio Carolina del Norte Carolina del Sur Virginia West Virginia Delaware Pennsylvania Connecticut Massachusetts Nueva York Vermont New Hampshire

En estas entidades se reportan carreteras congeladas, retrasos en vuelos, interrupciones de servicios y riesgos elevados de accidentes.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS OFICIALES ANTE LA EMERGENCIA

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones en actividades al aire libre. Prepararse con suministros básicos y seguir las alertas vigentes puede marcar la diferencia.

La tormenta invernal continuará bajo monitoreo constante del NWS, que actualizará el pronóstico conforme avance el sistema. Seguir el mapa y atender las advertencias oficiales es fundamental para reducir riesgos durante este episodio climático que, sin exagerar, está congelando a medio país