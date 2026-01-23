Autoridades investigan a Nestlé tras fallecimiento de dos lactantes y retiro masivo de fórmulas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las autoridades sanitarias y judiciales de Francia iniciaron investigaciones tras la muerte de dos bebés que, según reportes, habrían consumido fórmulas infantiles retiradas preventivamente a principios de enero, informó el Ministerio de Salud francés. Hasta ahora, no hay evidencia científica que confirme una relación directa entre los fallecimientos y los productos involucrados, aunque los análisis continúan en curso.

La fiscalía de Burdeos señaló que el bebé había sido alimentado con leche en polvo Guigoz, una marca fabricada por Nestlé. La causa de la muerte aún se encuentra en investigación y forma parte de un procedimiento judicial estándar en este tipo de casos.

El segundo caso se registró en el oeste del país, bajo la jurisdicción de la fiscalía de Angers. Hasta ahora, no se ha podido confirmar qué fórmula consumió el menor y las autoridades no han dado más detalles al respecto.

MOTIVO DEL RETIRO DE FÓRMULAS

A inicios de enero, Nestlé y el grupo francés Lactalis anunciaron el retiro de ciertos lotes de leche infantil vendidos en Francia por la posible presencia de cereulide, una toxina que puede causar náuseas y vómitos.

El retiro se realizó como medida preventiva, siguiendo protocolos de seguridad alimentaria vigentes en la Unión Europea, sin que existiera confirmación de daños directos a la salud. Otros fabricantes también tomaron acciones similares, como Danone, que bloqueó un lote de fórmulas para el mercado de Singapur.

POSTURA DE LAS EMPRESAS

Nestlé aseguró que sigue de cerca las investigaciones oficiales y señaló que, hasta el momento, no hay indicios de que sus productos estén vinculados con los fallecimientos. Lactalis confirmó que no ha recibido reportes que relacionen sus fórmulas con los casos. Las compañías coincidieron en que las medidas tomadas responden a criterios de precaución y protección al consumidor.

RECOMENDACIONES PARA PADRES

Las autoridades francesas aseguran que no hay una alerta sanitaria generalizada y que las fórmulas actualmente disponibles no presentan riesgo comprobado. Sin embargo, aconsejan a las familias: