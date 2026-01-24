  • 24° C
Internacional / Mundo

Así puedes enviar tu nombre a la Luna en misión de la NASA

Artemis II transportará cargas útiles científicas para estudiar la radiación espacial, la salud humana y las comunicaciones

Ene. 24, 2026
El viaje se realizará a más tardar en abril de 2026.
La NASA ha abierto una oportunidad única para que tu nombre viaje al espacia, pues espacial permitirá que cualquier persona se registre en sus tarjetas de embarque virtuales y forme parte de la histórica misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

Los nombres recibidos serán guardados en una memoria USB que volará a bordo de la nave espacial Orion, que despegará a más tardar en abril de 2026 desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy.

Durante aproximadamente 10 días, la tripulación realizará un recorrido de ida y vuelta alrededor de la Luna, poniendo a prueba los sistemas de soporte vital y la capacidad de la nave para misiones de larga duración.

¿QUÉ SE BUSCA CON ESTA MISIÓN?

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) serán los astronautas a bordo y durante los primeros dos días, realizarán comprobaciones de los sistemas de Orion cerca de la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, donde seguirán un patrón de vuelo en forma de ocho, alcanzando hasta 7 mil 400 km más allá del satélite.

Además de llevar nombres de personas de todo el mundo, Artemis II transportará cargas útiles científicas para estudiar la radiación espacial, la salud humana y las comunicaciones, ayudando a preparar futuras misiones a la superficie lunar y, eventualmente, a Marte.

El viaje concluirá con la reentrada de Orion a la atmósfera terrestre y el amerizaje en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa rescatará a la tripulación y recuperará la nave espacial.

Para registrarte y lograr que tu nombre vaya al espacio, ingresa a https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis y súmate a la aventura de exploración lunar.

César Leyva
