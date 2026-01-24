ICE dispara y mata a otra persona en Minneapolis; video del operativo desata indignación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Hoy 24 de enero, en Minneapolis, agentes federales volvieron a matar a una persona durante un operativo de “control migratorio”. Es el segundo caso de este tipo en menos de un mes. No se trató de un enfrentamiento armado, sino del despliegue de un Estado fuertemente armado contra un individuo, en plena vía pública y frente a una comunidad que denuncia vivir bajo asedio permanente por las redadas federales.

La muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis volvió a encender la tensión social en esa ciudad del medio oeste estadounidense, en medio de las redadas masivas ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

HOMBRE ASESINADO POR ICE EN MINNEAPOLIS

La policía local confirmó que la víctima era un residente de la ciudad, tenía 37 años, contaba con permiso legal para portar armas y no registraba antecedentes relevantes con las fuerzas de seguridad, más allá de infracciones de tránsito.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó en conferencia de prensa que el hombre asesinado era un varón blanco, propietario legal de armas y con autorización para portarlas.

“La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico, y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas”, señaló el funcionario, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegurara que la víctima iba armada al momento del enfrentamiento.

VIDEO DEL OPERATIVO DESATA INDIGNACIÓN

Los hechos quedaron registrados en un video difundido en Facebook, donde se observa a más de media docena de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos en el suelo y aparentemente se resiste a la detención.

En las imágenes, que han circulado ampliamente en redes sociales, uno de los oficiales parece golpear al individuo con la culata de una pistola, instantes antes de que otro agente abra fuego. Tras los disparos, el hombre queda completamente inmóvil mientras los elementos de inmigración se apartan del lugar.

“No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet en este momento”, declaró O’Hara, quien informó que se solicitó de inmediato la intervención de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota para llevar a cabo una investigación independiente. El jefe policial agregó que agentes de dicha oficina ya se encontraban en la escena, al igual que personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Creo que el video habla por sí solo”, dijo O’Hara, al tiempo que pidió a la población de Minneapolis evitar la zona donde ocurrió el tiroteo.

Otra ejecución sumaria por parte de la Policía Migratoria en Minneapolis (ICE) contra un manifestante.



A tiros, en la calle, en la misma ciudad donde hace unos días asesinaron a la madre de 3 niños.



Si así tratan a los suyos, ¿cómo nos irá al resto?https://t.co/HxqkLOd7Dc — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) January 24, 2026

SEGURIDAD NACIONAL AFIRMA QUE LA VÍCTIMA ESTABA ARMADA

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo en un comunicado que el hombre portaba un arma corta y varios cargadores. De acuerdo con la versión oficial, los hechos ocurrieron durante una operación “contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto”, cuando una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática calibre 9 milímetros, la cual fue mostrada posteriormente en una fotografía difundida por la dependencia.

El caso se suma al asesinato de Renee Good, una mujer de 37 años que murió a tiros dentro de su automóvil hace poco más de dos semanas, también durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Ambos hechos han provocado protestas masivas en la ciudad, donde amplios sectores de la población han cuestionado el uso de la fuerza letal por parte de agentes federales.

Las redadas a gran escala en Minneapolis han implicado el despliegue de un número de agentes federales cinco veces superior al total de la fuerza policial local. Estas operaciones fueron ordenadas por el gobierno de Trump a principios de enero, luego de que un documental realizado por un youtuber conservador reavivara el debate sobre presuntos casos de malversación de fondos federales en guarderías administradas por miembros de la comunidad somalí.