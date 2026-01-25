VIDEO l Cae rayo durante manifestación en Brasil, hay más de 30 heridos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro terminó en momentos de caos y angustia luego de que un rayo cayera en plena concentración en la ciudad de Brasilia, dejando más de 30 personas lesionadas. El hecho ocurrió en medio de una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y tormenta eléctrica en la capital brasileña.

El incidente generó pánico entre los asistentes, quienes se dispersaron rápidamente tras el impacto, mientras cuerpos de emergencia acudían al lugar para atender a los heridos.

UN RAYO CAE EN PLENA CONCENTRACIÓN

La descarga eléctrica se registró en la Plaza do Cruzeiro, donde simpatizantes del exmandatario se habían reunido como parte de una movilización política. De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, algunas personas con lesiones que requirieron traslado a hospitales cercanos, mientras que otras fueron atendidas en el sitio.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al impacto, con personas tendidas en el suelo y brigadistas brindando auxilio inmediato, mientras la lluvia continuaba cayendo con intensidad.

#ALERTA | Brasil: Un rayo cayó sobre una manifestación en favor del ex presidente Bolsonaro. Hay personas heridas. pic.twitter.com/ZIDNZpTvFk — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 25, 2026

CONDICIONES CLIMÁTICAS COMPLICARON LA JORNADA

Desde horas antes de la manifestación, autoridades habían reportado lluvias constantes y actividad eléctrica en la región. A pesar de ello, los asistentes mantuvieron la concentración, lo que incrementó el riesgo ante la presencia de tormentas.

Especialistas han señalado que las áreas abiertas, como plazas y explanadas, representan un alto peligro durante tormentas eléctricas, especialmente cuando se reúnen grandes multitudes.

?? Un rayo cayó sobre una manifestación en Brasilia, donde simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se reunieron para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo.https://t.co/64rbfQb0ez https://t.co/xTRFiD3paj pic.twitter.com/rnP3ffxqIT — RT en Español (@ActualidadRT) January 25, 2026

PROTESTA EN FAVOR DE JAIR BOLSONARO

La movilización formaba parte de una serie de actos organizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso judicial tras haber sido condenado por su participación en un intento de golpe de Estado. Los manifestantes exigían su liberación y expresaban rechazo a las decisiones judiciales en su contra.

La protesta fue convocada por el diputado Nikolas Ferreira y culminó en Brasilia tras haber iniciado días antes en Paracatu, en el estado de Minas Gerais, sumando simpatizantes a lo largo del recorrido.