Masacre en campo de futbol de Salamanca deja 11 muertos; Gobierno de Guanajuato refuerza seguridad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una nueva jornada de violencia estremeció a Guanajuato y volvió a colocar a Salamanca en el centro de la atención nacional. Un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores se transformó en un escenario de muerte luego de que un comando armado irrumpiera y abriera fuego contra decenas de personas que se encontraban reunidas al finalizar un encuentro deportivo.

El ataque dejó 11 personas muertas y al menos 12 más lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad, provocando conmoción entre los habitantes de la zona y una inmediata reacción de las autoridades estatales.

GOBIERNO DE GUANAJUATO REFUERZA SEGURIDAD

Tras los hechos, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que la seguridad en la región fue reforzada de manera inmediata y que se activó un operativo conjunto con el municipio de Salamanca, la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, con el objetivo de atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en las investigaciones.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal calificó el ataque como un hecho “inaceptable” y aseguró que el Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables. Este lunes, reiteró su solidaridad con las víctimas y con sus seres queridos, subrayando que lo ocurrido en Loma de Flores “lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

MASACRE EN CAMPO DE FUTBOL DE SALAMANCA DEJA 11 MUERTOS

De acuerdo con reportes preliminares, la tarde del domingo un comando armado irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores al término de un encuentro deportivo, cuando decenas de personas se encontraban conviviendo. Los agresores dispararon directamente contra los asistentes, dejando 23 personas heridas por arma de fuego, para luego huir a bordo de camionetas.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que 10 personas murieron en el lugar y una más falleció posteriormente en el hospital, mientras que otras 12 resultaron lesionadas. En un mensaje público, detalló que el ataque se registró “al final de un encuentro deportivo, en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y las atacó”.

Prieto lamentó que este hecho se sume a la ola de violencia que enfrenta el municipio y el estado, y pidió el respaldo del Gobierno federal y estatal. “Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el Estado y particularmente en Salamanca”, señaló, al tiempo que solicitó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Libia García para recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad en el municipio.

GUANAJUATO COMO EL ESTADO CON MAYOR NÚMERO DE HOMICIDIOS

Guanajuato se mantuvo en 2025 como el estado con mayor número de homicidios en México, al registrar más de dos mil 500 casos, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno federal, una cifra que refleja la persistencia de la violencia y los desafíos en materia de seguridad.

Mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de la masacre en Salamanca, autoridades estatales y municipales aseguraron que se mantendrán los operativos de vigilancia en la zona y que se brindará atención integral a las víctimas y a sus familias.