  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
Internacional / Mundo

Se cancelan vuelos en Estados Unidos por tormenta invernal; estas son las aerolíneas más afectadas

Clima extremo provoca interrupciones masivas en el transporte aéreo, con miles de operaciones suspendidas o demoradas

Ene. 26, 2026
Aviones permanecen en tierra debido a las severas condiciones climáticas que han provocado retrasos y cancelaciones en aeropuertos de distintas regiones del país
Una poderosa tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos ha provocado la cancelación de miles de vuelos dentro, fuera y desde el país este lunes 26 de enero de 2026, mientras continúan las complicaciones en rutas aéreas y transporte terrestre. Las condiciones extremas de nieve, hielo y temperaturas bajo cero han afectado tanto a viajeros como a aerolíneas y aeropuertos principales en todo el territorio.

De acuerdo con datos de seguimiento de vuelos y reportes oficiales, entre este lunes y el fin de semana pasado se han registrado más de 11 mil vuelos cancelados, con miles de retrasos adicionales, un nivel de interrupciones que expertos señalan como el mayor desde la pandemia de COVID-19.

Tan solo este lunes, se han reportado miles de cancelaciones y más de 14 mil retrasos en rutas nacionales e internacionales debido a las condiciones climáticas. Las previsiones apuntan a que estas cifras seguirán aumentando a lo largo del día conforme los sistemas de transporte ajustan sus operaciones.

AEROLÍNEAS MÁS AFECTADAS

Los grandes grupos aéreos han sufrido interrupciones significativas. Durante el fin de semana, compañías como American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United y JetBlue cancelaron miles de servicios programados, con tasas de hasta el 70 por ciento del total diario en algunas rutas.

Entre los centros aeroportuarios con mayor impacto se encuentran:

  • Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
  • Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
  • Newark Liberty International Airport
  • Boston Logan
  • Dallas-Fort Worth
  • Charlotte Douglas
  • Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington D.C.

TORMENTA EXTENDIDA, CAOS EN CARRETERAS Y APAGONES

Más de 1 millón de personas han quedado sin electricidad en varios estados, y decenas de carreteras han sido cerradas por acumulación de nieve, hielo y condiciones peligrosas de tránsito. Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias de frío extremo y nevadas continuas en amplias regiones del noreste, sur y medio oeste.

Al menos 17 personas han muerto por causas relacionadas con la tormenta, y se espera que las condiciones persistan, lo que mantiene a autoridades y viajeros en alerta.

Ante el panorama, se recomienda a quienes tengan vuelos programados verificar el estado de sus itinerarios a través de los portales oficiales de las aerolíneas o rastreadores de vuelos en tiempo real, ya que los retrasos y cancelaciones pueden cambiar con horas de anticipación debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Fernanda Rodríguez
