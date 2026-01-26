  • 24° C
Internacional / Mundo

Ryan Wedding se declara no culpable ante tribunal en California; afirma que no se entregó voluntariamente

El exatleta enfrenta más de una decena de delitos graves, que podrían implicar cadena perpetua si es hallado culpable

Ene. 26, 2026
Foto: Lopezdoriga.com

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding se declaró no culpable este lunes en un tribunal federal de Santa Ana, California, ante los múltiples cargos que enfrenta por tráfico de cocaína, asesinato y otros delitos graves, informaron autoridades y diversas fuentes de prensa.

Wedding, de 44 años, compitió representando a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y más tarde se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI, figurando en la lista de los "10 más buscados" de la agencia con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

ACUSACIONES CONTRA RYAN

La fiscalía federal lo acusa de liderar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, presuntamente en colaboración con el Cartel de Sinaloa, y de haber coordinado el movimiento de cientos de kilogramos de droga desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.

Además, los cargos incluyen conspiración para cometer asesinato, abuso de testigos y lavado de dinero, con varias muertes vinculadas a disputas de drogas entre 2023 y 2025.

El abogado defensor Anthony Colombo afirmó que Wedding no se entregó voluntariamente, como han señalado algunas versiones, sino que fue detenido por autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Colombo describió a su cliente como "fuerte y de buen ánimo" durante la comparecencia en California.

PODRÍA ENFRENTAR CADENA PERPETUA

Tras años prófugo y con un historial delictivo que incluye una condena anterior por tráfico de cocaína en 2010, Wedding ahora enfrenta más de una decena de delitos graves, que podrían implicar cadena perpetua si es hallado culpable.

La próxima audiencia está programada para febrero de 2026, mientras el juicio se prevé para más adelante este año.

Autoridades federales han descrito el caso como una de las operaciones de narcotráfico más significativas en años recientes.

César Leyva
