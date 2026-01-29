Sheinbaum confirma que hay detenidos por el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ya hubo detenciones tras el ataque a balazos contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

Sheinbaum fue cuestionada sobre los recientes hechos de violencia registrados en Sinaloa, entre ellos la agresión armada contra los legisladores Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, así como el secuestro de trabajadores de una empresa minera en la entidad.

CASO DE DIPUTADOS DE MC ESTÁ SIENDO ATENDIDO POR GABINETE DE SEGURIDAD

Durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves 29 de enero de 2026, la mandataria aseguró que el caso está siendo atendido de manera directa por el Gabinete de Seguridad, en coordinación con el Gobierno del estado.

La titular del Ejecutivo respondió que el tema se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades federales.

"Está atendiendo el Gabinete de Seguridad", afirmó la titular del Poder Ejecutivo federal ante los medios de comunicación.

En relación específica con el ataque contra los diputados de MC, la presidenta informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó el día de ayer con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para expresarle el respaldo del Gobierno federal y dar seguimiento a los hechos.

"El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido. Y el Gabinete de Seguridad está colaborando con el Gobierno del estado para poder, hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido", señaló Sheinbaum Pardo, confirmando así avances en las investigaciones.

SHEINBAUM VISITARÁ SINALOA

La mandataria también adelantó que realizará una visita a Sinaloa en las próximas semanas, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad.

Explicó que, además de abordar los temas de seguridad, sostendrá encuentros con ciudadanos y empresarios de la entidad para analizar de manera integral la situación que atraviesa el estado.

Aunque no precisó una fecha exacta para la gira, Sheinbaum Pardo subrayó que el objetivo será escuchar directamente a la población y coordinar acciones que contribuyan a recuperar la tranquilidad en la región.

Durante este jueves, la conferencia se llevó a cabo después de las 09:00 horas, debido a que previamente la presidenta sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Finalmente, al ser cuestionada sobre un posible reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, la presidenta fue enfática al señalar que el Gobierno federal brindará todo el apoyo necesario. "Por supuesto, todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa", concluyó.