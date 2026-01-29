¿Taquilla secreta de Ticketmaster? Aclaran rumores sobre venta irregular de boletos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras la reciente polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS, surgieron rumores sobre una “taquilla secreta” operada por Ocesa y Ticketmaster, donde presuntamente se habrían entregado boletos físicos a revendedores.

La inquietud surgió en redes sociales, donde usuarios compartieron fotos y videos de personas formadas en un punto de venta que, según ellos, operaba al margen de la venta digital oficial.

Los fans acusaban a la promotora de favorecer a revendedores y generar desigualdad en la distribución de boletos para el ARMY mexicano.

¿TAQUILLA SECRETA DE TICKETMASTER?

Para aclarar los rumores, Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, y Fernanda Martínez, directora de comunicación de Ocesa, recibieron a medios de comunicación el pasado miércoles 28 de enero para explicar cómo funciona la venta de boletos y despejar dudas sobre la supuesta “taquilla escondida”.

De acuerdo con Núñez, desde que la venta de boletos se digitalizó, las taquillas físicas han quedado prácticamente inactivas, con excepción de tres puntos autorizados para el “complejo Iztacalco”, que incluye al Palacio de los Deportes y al Estadio GNP. Entre ellos se encuentra la taquilla ubicada en la puerta 7 del Palacio, señalada por los fans como el lugar secreto para revendedores.

El subdirector negó categóricamente las acusaciones: “La ventanilla es de acceso público, pero aunque cualquiera puede acercarse con la esperanza de encontrar algo para su artista favorito, eso no significa que vaya a conseguirlo. Lo que hacemos es filtrar: si alguien pide boletos para BTS, no dejamos pasar; pero si pide boletos para EDC, con gusto lo atendemos”, explicó.

El horario de atención de este punto de venta es de martes a sábado a partir de las 11:00 horas, pero únicamente se expenden entradas de los espectáculos autorizados para venta física.

A pesar de estas aclaraciones, el descontento entre el ARMY mexicano continúa. Usuarios lograron presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que ya anunció posibles sanciones contra la boletera y la promotora.

La controversia deja en evidencia los retos de la digitalización de la venta de boletos y el descontento de los fans ante las prácticas de reventa, un fenómeno que no solo afecta a BTS, sino a otros conciertos de gran demanda en México.