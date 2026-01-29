Caso Axe Ceremonia: Familiares acusan a Ocesa y Servicios Lobo de buscar amparos para evitar imputación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El proceso legal por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia 2025 en la Ciudad de México, continúa en curso y enfrenta nuevos señalamientos por presuntas maniobras legales de las empresas involucradas.

FAMILIA DE BERENICE SEÑALA MANIOBRAS LEGALES

La familia de Berenice Giles denunció que Ocesa y la empresa de Seguridad Privada Lobo promovieron amparos para frenar el acuerdo del Ministerio Público que las reconoce como imputadas por el delito de homicidio, tras el colapso de una estructura metálica dentro del evento.

Durante una conferencia de prensa el miércoles 28 de enero frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, el abogado de la familia, Fabián Victoria, explicó que ambas empresas presentaron los amparos el 12 de enero:

"Ocesa y Lobo vinieron a presentar un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados. Aquí es muy importante que ustedes sepan que esos dos amparos Ocesa y Lobo los presentaron el día 12 de enero, el acuerdo que le dio la calidad de imputadas a Lobo y a Ocesa es de fecha 14 de enero de 2025", explicó.

De acuerdo con el representante legal, esta actuación evidencia irregularidades y una estrategia para confundir a la opinión pública.

Señaló que Ocesa y Seguridad Privada Lobo han insistido en que no tienen la calidad de imputadas, pese a que la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) les permitió el acceso a la carpeta de investigación, un derecho que solo corresponde a quienes enfrentan un proceso penal.

Victoria también subrayó que la figura de "investigado" no existe en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que legalmente ambas empresas tienen la calidad de imputadas.

La familia Giles reiteró que esta situación fue confirmada oficialmente el pasado 23 de enero por la agente del Ministerio Público, Karina Granados Peralta.

MUERTE DE BERENICE Y MIGUEL EN AXE CEREMONIA

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica colapsó debido a fuertes ráfagas de viento dentro del festival AXE Ceremonia, causando la muerte inmediata de ambos fotoperiodistas.

A pesar de la gravedad del hecho, el evento continuó durante varias horas, lo que generó críticas por la falta de protocolos de seguridad y la respuesta de los organizadores.

DEFENSA DE LA FAMILIA DE MIGUEL

Por su parte, Edwin Alan Piñón González, abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas, explicó que el único motivo por el cual aún no se ha llevado a cabo la audiencia inicial es una suspensión relacionada con un juicio de amparo indirecto promovido por la familia de Berenice.

Sin embargo, tras revisar información pública de otros juicios vinculados al caso, aseguró que actualmente no existe ninguna suspensión vigente que impida avanzar con el proceso penal.

Finalmente, los abogados aclararon que el hecho de que hasta ahora solo se imputen cargos a tres empresas y ocho personas no significa que el caso esté cerrado.

Conforme avancen las investigaciones, otras empresas o individuos podrían ser llamados a rendir cuentas si se acredita su responsabilidad, ya que este tipo de procesos penales suelen avanzar de manera progresiva.