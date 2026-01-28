Salen a la luz nuevas imágenes de la agresión armada en Salamanca

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Gobierno de Guanajuato confirmó la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con el ataque armado ocurrido en una cancha de futbol en el municipio de Salamanca, hecho que dejó un saldo de 11 personas muertas y que conmocionó a la entidad y al país.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, la cual detalló que los arrestos son resultado de diversos operativos coordinados implementados por corporaciones estatales, con apoyo de autoridades federales.

DETENCIONES DERIVAN DE OPERATIVOS FOCALIZADOS

De acuerdo con el informe oficial compartido el 28 de enero, las capturas se lograron gracias a acciones estratégicas desplegadas tras el ataque. Sin embargo, las autoridades no revelaron los nombres ni las edades de las personas detenidas.

La dependencia explicó que los detalles sobre el número exacto de implicados, el rol que habrían tenido en el ataque y los delitos que se les imputarán serán dados a conocer una vez que los sospechosos sean formalmente vinculados a proceso, con el fin de no entorpecer las investigaciones.

"Ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados", señaló la Secretaría de Seguridad y Paz en su comunicado.

UNA LÍNEA CLARA DE INVESTIGACIÓN, ASEGURAN AUTORIDADES

El gobierno estatal afirmó que existe una línea clara de investigación y que se trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales para identificar, localizar y judicializar a todos los responsables del ataque armado.

Cabe señalar que, durante el mismo 28 de enero, reportes preliminares indicaban la detención de al menos dos personas. Fue horas más tarde cuando las autoridades confirmaron que el número de arrestos había ascendido a tres.

EL ATAQUE Y EL CONTEXTO DE VIOLENCIA EN SALAMANCA

Los primeros reportes del ataque señalan que sujetos armados arribaron en vehículos hasta la cancha de futbol y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, provocando una escena de extrema violencia.

Un día después de los hechos, fuentes federales indicaron que al menos cinco de las víctimas mortales tendrían presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De manera paralela, se investiga la posible participación de una estructura conocida como Los Marros, relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

?? Salamanca, Guanajuato, fue escenario de un ataque durante un partido de fútbol, que dejó 11 personas muertas. Tras el hecho, se difundió un video en el que familiares de las víctimas piden ayuda en los momentos posteriores a la agresión.



#MILENIO22h con @AlexDominguezB pic.twitter.com/53dqCwe56g — Milenio (@Milenio) January 28, 2026

PRESUNTOS RESPONSABLES Y ANTECEDENTES CRIMINALES

En los reportes de seguridad aparece el nombre de Mario Eleazar Lara Belman, alias El Negro, Camorro o Gallo, identificado como un presunto líder criminal vinculado a actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios en la región de Irapuato y Salamanca.

Este sujeto es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona y cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado. Además, previo al ataque armado, fueron localizados mensajes atribuidos al Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que refuerza la hipótesis de una pugna entre grupos criminales.

ENTRE LAS VÍCTIMAS, UN MÚSICO LOCAL

Entre las personas fallecidas se encontraba Charly Moreno, integrante del grupo musical Reencuentro Norteño, hecho que generó múltiples muestras de condolencias en redes sociales y entre la comunidad artística local.

Las autoridades reiteraron que continuarán informando conforme avancen las investigaciones y aseguraron que no habrá impunidad en este caso que ha marcado profundamente a Salamanca.