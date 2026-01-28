Grupo armado irrumpe en el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos en Tulum

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un grupo armado irrumpió durante la madrugada del miércoles en el hotel Diamante K, ubicado en la zona hotelera de Tulum y propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos, inmueble que se localiza dentro del Parque Nacional del Jaguar y que cuenta con vigilancia permanente del Ejército y la Guardia Nacional.

Fuentes confirmaron el allanamiento del centro de hospedaje, hecho que comenzó a difundirse desde las primeras horas del día en diversos portales informativos de Tulum. El inmueble pertenece también al excandidato a senador por Movimiento Ciudadano en Quintana Roo.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió un boletín oficial en el que precisó que se trató de un intento de robo ocurrido en las primeras horas del miércoles. De acuerdo con la autoridad, varias personas ingresaron al hotel y amagaron a un trabajador, a quien golpearon luego de que se negara a entregar las llaves del establecimiento.

El grupo armado que entró al hotel. Diamante k esta madrugada fue detenido gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 28, 2026

FISCALÍA ESTATAL REPORTA CUATRO DETENIDOS

Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas. La Fiscalía informó que los presuntos responsables huyeron tras no lograr su objetivo, pero posteriormente fueron aprehendidos gracias al análisis de imágenes de videovigilancia.

A través de su cuenta en la red social X, Roberto Palazuelos señaló que la detención del grupo armado fue resultado del trabajo de inteligencia de la Fiscalía estatal.

El hotel Diamante K se localiza dentro del Parque Nacional del Jaguar, área natural protegida decretada recientemente y que ha sido objeto de controversia debido a los cambios en los accesos a las playas de Tulum.

Para ingresar al inmueble es necesario atravesar filtros de seguridad operados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que vigilan tanto esta reserva como el Parque Nacional de Tulum.