  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Grupo armado irrumpe en el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos en Tulum

Sujetos ingresaron al exclusivo complejo ubicado dentro del Parque Nacional del Jaguar; hay cuatro detenidos

Ene. 28, 2026
Para ingresar al área donde se encuentra el hotel es necesario pasar varios filtros de la Guardia Nacional.
Para ingresar al área donde se encuentra el hotel es necesario pasar varios filtros de la Guardia Nacional.

Un grupo armado irrumpió durante la madrugada del miércoles en el hotel Diamante K, ubicado en la zona hotelera de Tulum y propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos, inmueble que se localiza dentro del Parque Nacional del Jaguar y que cuenta con vigilancia permanente del Ejército y la Guardia Nacional.

Fuentes confirmaron el allanamiento del centro de hospedaje, hecho que comenzó a difundirse desde las primeras horas del día en diversos portales informativos de Tulum. El inmueble pertenece también al excandidato a senador por Movimiento Ciudadano en Quintana Roo.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió un boletín oficial en el que precisó que se trató de un intento de robo ocurrido en las primeras horas del miércoles. De acuerdo con la autoridad, varias personas ingresaron al hotel y amagaron a un trabajador, a quien golpearon luego de que se negara a entregar las llaves del establecimiento.

FISCALÍA ESTATAL REPORTA CUATRO DETENIDOS

Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas. La Fiscalía informó que los presuntos responsables huyeron tras no lograr su objetivo, pero posteriormente fueron aprehendidos gracias al análisis de imágenes de videovigilancia.

A través de su cuenta en la red social X, Roberto Palazuelos señaló que la detención del grupo armado fue resultado del trabajo de inteligencia de la Fiscalía estatal.

El hotel Diamante K se localiza dentro del Parque Nacional del Jaguar, área natural protegida decretada recientemente y que ha sido objeto de controversia debido a los cambios en los accesos a las playas de Tulum.

Para ingresar al inmueble es necesario atravesar filtros de seguridad operados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que vigilan tanto esta reserva como el Parque Nacional de Tulum.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Detienen en Culiacán a Israel N alias "El Palillo", presunto líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa
Nacional / México

Detienen en Culiacán a Israel "N" alias "El Palillo", presunto líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Enero 28, 2026

En el mismo operativo fue capturado su hermano, Alexis Arnoldo "N", señalado como colaborador directo dentro de la estructura criminal

Secuestran a 14 ingenieros de Hermosillo en mina de Concordia, Sinaloa
Nacional / México

Secuestran a 14 ingenieros de Hermosillo en mina de Concordia, Sinaloa

Enero 28, 2026

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de enero y, hasta el momento, no se tiene información oficial sobre el paradero de las víctimas

Sergio Torres, líder de MC en Sinaloa está grave tras atentado confirma gobernador
Nacional / México

Sergio Torres, líder de MC en Sinaloa está grave tras atentado confirma gobernador

Enero 28, 2026

La diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda quien también fue agredida, se encuentra fuera de peligro