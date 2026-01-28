Detienen en Culiacán a Israel "N" alias "El Palillo", presunto líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Israel "N", alias "El Palillo", identificado como presunto operador de alto nivel de La Mayiza, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

En el mismo operativo fue capturado su hermano, Alexis Arnoldo "N", señalado como colaborador directo dentro de la estructura criminal.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia terrestre en la colonia Tierra y Libertad Uno, donde elementos de la Secretaría de Marina localizaron a ambos sujetos en posesión de armas, municiones, presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo.

¿QUIÉN ES "EL PALILLO" Y QUÉ PAPEL TIENE EN LA MAYIZA?

De acuerdo con información de inteligencia, Israel "N" se desempeñaba como jefe de plaza en la región de El Dorado, Sinaloa, y ocupaba un segundo nivel de mando dentro de La Mayiza, por debajo de Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco", uno de los principales líderes de esta facción.

Los reportes oficiales indican que "El Palillo" estaría relacionado con la producción y elaboración de drogas sintéticas, actividad que le permitió escalar posiciones dentro del grupo criminal. Además, contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por el delito de asociación delictuosa.

ARMAS Y DROGA ASEGURADA

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron un fusil, un arma corta, más de 200 cartuchos de distintos calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo.

Por su parte, las investigaciones señalan que Alexis Arnoldo "N" era presunto responsable de las plazas de Quilá y El Dorado, subordinado directo de su hermano. Su función se ubicaba en un nivel operativo inferior dentro del organigrama criminal.

Israel "N" es ubicado dentro de la estructura de Los Mayos y habría asumido el control territorial de Quilá y El Dorado tras la muerte de Raúl Carrasco Lechuga, alias "El Chore", en junio de 2024.