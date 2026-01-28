Sheinbaum retrasa "mañanera" del 29 de enero por llamada con Trump y reafirma apoyo humanitario a Cuba

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció que la habitual conferencia matutina del jueves 29 de enero se realizará a las 09:00 horas en Palacio Nacional , en lugar de las 07:30 habituales. El ajuste en el horario se debe a que sostendrá una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

En su cuenta oficial de X, la mandataria informó del cambio y confirmó la comunicación programada con Trump, sin detallar los temas a tratar. El cambio de horario en la "mañanera" ya se ha dado en ocasiones anteriores por conversaciones telefónicas con el líder estadounidense.

Este anuncio se da en un contexto de diálogo diplomático continuo entre México y Estados Unidos, en medio de temas bilaterales sensibles que han marcado la agenda reciente de ambos gobiernos.

Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2FwLEAIJ05 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

REAFIRMA AYUDA HUMANITARIA A CUBA

En la conferencia de hoy, Sheinbaum también abordó la situación de los envíos de petróleo mexicano a Cuba. Aclaró que México continuará con la ayuda humanitaria al pueblo cubano, considerándola una decisión soberana, aunque admitió que Petróleos Mexicanos (Pemex) define los envíos bajo contratos comerciales y circunstancias específicas.

Esto ocurre en medio de informes y versiones periodísticas sobre una posible pausa o cancelación de un cargamento de crudo hacia La Habana, en un contexto donde Estados Unidos ha presionado regionalmente para aislar a Cuba desde el punto de vista energético, tras el fin de los suministros de Venezuela.

Sheinbaum enfatizó que la ayuda, que también puede incluir petróleo, seguirá evaluándose según las solicitudes de las autoridades cubanas y las necesidades humanitarias, manteniendo su posición de solidaridad internacional.