Claudia Sheinbaum retrasa Mañanera por llamada con Trump y su esposa Melania ¿De qué hablaron?

Este jueves 29 de enero se retrasó el horario habitual de la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, debido a una llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ajuste en la agenda generó expectativa, la cual fue aclarada horas más tarde por la propia mandataria a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa... pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

En su publicación, la presidenta informó que la conversación con su homólogo estadounidense fue "productiva y cordial", y que ambos mandatarios abordaron temas clave relacionados con el comercio bilateral y el fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos.

Asimismo, señaló que se alcanzó un acuerdo para que los equipos de trabajo de ambos países continúen colaborando de manera conjunta en los asuntos estratégicos de la agenda común.

El contacto directo entre ambos líderes se extendió más de lo previsto, lo que derivó en el retraso de la conferencia matutina, uno de los principales espacios de comunicación del gobierno federal.

Desde el Ejecutivo se destacó que este tipo de intercambios forman parte de las prioridades diplomáticas del país, especialmente en un contexto internacional marcado por ajustes económicos, tensiones comerciales y la necesidad de coordinación regional.

La presidenta también compartió un mensaje de carácter diplomático al mencionar que tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, a quien conoció durante su reciente visita oficial a Washington.

Este gesto fue interpretado como una señal de cordialidad en la relación entre ambas administraciones, más allá de los temas estrictamente políticos.

La llamada se produce en un momento relevante para la relación México–Estados Unidos, considerando que ambos países mantienen una interdependencia económica significativa y una agenda común en materia comercial, migratoria y de seguridad.

Analistas consideran que el diálogo directo entre mandatarios permite agilizar acuerdos y enviar señales de estabilidad tanto a los mercados como a la comunidad internacional.

De esta manera, el retraso registrado en la conferencia matutina de este jueves tuvo como causa una gestión diplomática de alto nivel, lo que subraya la importancia que el gobierno mexicano otorga al diálogo directo con su principal socio comercial y estratégico.

La mandataria durante la conferencia matutina explicó a la prensa que la llamada con Trump tuvo una duración aproximada de 40 minutos, sin embargo, no dio muchos detalles respecto a los temas que trataron. Resumió que fue cordial y productiva, sin mayor explicación que, según dijo, se sabrá más adelante.