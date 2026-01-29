Sheinbaum confirma avances con EU en revisión del T-MEC y recibe invitación de Trump a Washington

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa sin modificaciones concretas, luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que también se abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que ambos gobiernos coincidieron en que el entendimiento entre México y Estados Unidos sigue avanzando, especialmente tras las reuniones realizadas recientemente en Washington entre autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes estadounidenses.

"La conversación fue cordial y coincidimos en que vamos avanzando en el entendimiento general", señaló Sheinbaum, quien precisó que no se plantearon cambios adicionales al acuerdo comercial.

SHEINBAUM ASEGURA QUE LA REVISIÓN DEL T-MEC SE MANTIENE SIN CAMBIOS

Sobre el T-MEC, la Presidenta explicó que el gobierno estadounidense ha mostrado interés en fortalecer las reglas de origen, principalmente en el sector automotriz, aunque todavía no existe un acuerdo formal. Indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Washington para continuar con las negociaciones.

Sheinbaum subrayó que Estados Unidos reconoce la importancia del tratado para la región y señaló que siguen en marcha las conversaciones sobre tarifas y barreras no arancelarias de cara al proceso de revisión del acuerdo.

La mandataria también informó que sostuvo un encuentro con representantes de la industria automotriz mexicana para analizar medidas que permitan mantener la producción y proteger empleos en el país, particularmente en el sector de autopartes.

Entre los temas discutidos con las empresas del sector destacan la agilización de cruces aduaneros, la devolución más rápida del IVA y la definición anticipada de normas ambientales para vehículos, algunas de las cuales vencerán en 2027.

Además, anunció la creación de una comisión intersecretarial que dará seguimiento a las propuestas y necesidades planteadas por la industria, al tiempo que reiteró que México mantendrá sus acuerdos comerciales con otras regiones del mundo.

Respecto a Canadá, Sheinbaum señaló que durante la conversación se reafirmó la vigencia del acuerdo trilateral, pese a comentarios recientes sobre posibles cambios en el esquema comercial.

INVITACIÓN DE TRUMP PARA VISITAR WASHINGTON

Finalmente, la presidenta confirmó que Donald Trump le extendió una invitación para visitar Estados Unidos, aunque todavía no se ha definido una fecha concreta para el encuentro. Ambos mandatarios acordaron mantener la comunicación y dar seguimiento a las reuniones que sostendrán sus respectivos equipos en las próximas semanas.

Sheinbaum añadió que durante la llamada no se abordó el tema del envío de petróleo a Cuba y explicó que dicho asunto ha sido tratado por el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Con ello, el gobierno mexicano busca mantener abiertos los canales diplomáticos y comerciales con su principal socio económico, en un momento clave para la revisión del T-MEC y para la estabilidad de las cadenas productivas en América del Norte.